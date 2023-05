Dalla Metrocity nuove opportunità per le imprese reggine: ecco lo sportello Metropolitano Erasmus Giovani Imprenditori

E’ stata presentata la nuova edizione dello “Sportello Metropolitano Erasmus Giovani Imprenditori”, uno strumento che vuole favorire la partecipazione all’omonimo programma europeo di mobilità facilitando lo scambio aziendale fra i giovani imprenditori e le giovani imprenditrici del continente. La prosecuzione del progetto, fortemente voluta dal consigliere metropolitano delegato alle Politiche Internazionali, Comunitarie e del Mediterraneo, Filippo Quartuccio, conferma il partenariato con l’associazione “Agenzia di Promozione Integrata per i Cittadini in Europa”.

Quest’ultimo aspetto, secondo il consigliere metropolitano delegato, rappresenta «la chiave di lettura che dobbiamo dare a questo tipo di progetti». «Cerchiamo – ha concluso – con le esigue risorse umane di cui dispone la Città Metropolitana, di captare e mettere a frutto tutte le opportunità che arrivano dall’Europa per capire cosa sia davvero interessante per il nostro territorio. Per farlo, in questo caso, verremo coadiuvati dall’Apice, un’associazione che ha costantemente dimostrato efficacia ed efficienza in termini di progettualità».

Proprio la presidente di Apice, Alessandra Coppola, è entrata nel merito del progetto: «E’ un programma europeo a gestione diretta che da la possibilità ai nuovi imprenditori, con meno di tre anni di esperienza o che stiano per aprire la propria impresa, di potere svolgere un periodo di “job shadowing” presso un’impresa estera impegnata nello stesso settore operativo». «Si accede – ha aggiunto – mediante la propria idea di business, il curriculum e una forte motivazione a voler prendere parte all’iniziativa. Tutti i giovani selezionati verranno accompagnati dagli enti intermediari che cooperano, in questo caso Apice e Città Metropolitana, nella presentazione della domanda e lungo i veri step che portano ad intraprendere un’esperienza che, successivamente, verrà applicata nella propria azienda attraverso tutto ciò che si è potuto cogliere negli altri paesi».

«Il programma – ha concluso Coppola – copre i costi di viaggio e di permanenza, secondo specifiche tabelle forfettarie stimate sul costo della vita delle diverse nazioni europee. Il giovane imprenditore, infatti, potrà usufruire di una “borsa Erasmus” che gli permetterà di svolgere al meglio il proprio percorso. Il programma permette di partecipare, nell’arco di un anno, per un minimo di un mese fino ad un massimo di sei e, per facilitare l’accesso nel periodo post-Covid che ha registrato una ripresa dell’imprenditoria, si potrà frazionare il mese in slot di una settimana così da poter gestire l’esperienza fuori sede con l’avvio della propria impresa».