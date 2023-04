Siderno, parte la XVI edizione del “Premio Civiltà e Lavoro”: ecco come partecipare

Il Premio può essere conferito a tutti i Cittadini residenti in Siderno che abbiano maturato sessantacinque anni di età, che siano in condizioni di documentare una lunga attività lavorativa, anche domestica, che siano stati sempre rispettosi della legge e che abbiano dimostrato di possedere alte qualità morali e grande attaccamento verso la Città di Siderno.

Una Commissione, costituita a norma dell’art. 3 del vigente regolamento, procederà a selezionare le proposte pervenute ed a formulare la graduatoria attraverso la quale con apposito provvedimento del Legale Rappresentante del Comune verranno attribuiti i riconoscimenti a coloro che si sono particolarmente distinti durante la loro attività lavorativa.

Il Premio consiste in una targa raffigurante i loghi del Comune di Siderno e della Pro Loco con in calce scritto “Civiltà & Lavoro” e in una pergamena.

I premi saranno consegnati, di norma, nella ricorrenza della Festa del Lavoro (I° Maggio), in una pubblica riunione che si svolgerà nella Villa Comunale in prossimità del Monumento ai Caduti sul Lavoro.

I Cittadini interessati, o chi per loro, potranno avanzare la candidatura presentando istanza indirizzata al Responsabile del Settore 1 del Comune (su apposito modulo da ritirare presso il Comune o presso la sede dell’Associazione Turistica Pro Loco).

L’istanza dovrà pervenire al protocollo del Comune con consegna a mano nei giorni e negli orari di apertura al pubblico, o essere inviata ai seguenti indirizzi email: protocollo@comune.siderno.rc.it oppure info@prolocosiderno.it entro il 24 Aprile 2023.