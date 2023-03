Studenti in piazza contro le mafie: a Gioia Tauro, circa 2000 manifestanti con slogan di protesta

Circa duemila persone, soprattutto studenti dei vari istituti scolastici del circondario, hanno aderito stamane alla manifestazione contro le mafie indetta dal sindaco di Gioia Tauro, Aldo Alessio, a capo di una lista civica, dopo gli esiti della recente operazione ‘Hybris’ del 6 marzo scorso coordinata dalla Procura distrettuale di Reggio Calabria, che ha individuato i nuovi assetti della potente cosca di ndrangheta capeggiata dal boss Giuseppe ‘Pino’ Piromalli, scarcerato nel 2021 dopo avere scontato ventidue anni di prigione per associazione mafiosa ed altro, e, secondo gli inquirenti, postosi immediatamente a capo della sua consorteria di riferimento.

“Il silenzio e’ mafia”, e’ stato uno degli slogan piu’ frequenti usato dai partecipanti alla manifestazione, che ha visto anche la presenza del Procuratore della Repubblica di Palmi, Emanuele Crescenti, di don Luigi Ciotti, del Vicepresidente della Giunta regionale calabrese Giusy Princi, del viceprefetto Stefania Caracciolo, del presidente dell’Autorita’ Portuale, Andrea Agostinelli, di numerosi sindaci, dei sindacati, di associazioni di categoria. Tantissimi anche gli striscioni, con le foto di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. “Siamo scesi in piazza – ha detto il sindaco Aldo Alessio – per prendere una posizione netta contro la mafia. Oggi c’e’ una grande partecipazione – ha sottolineato – e dobbiamo essere uniti in questa battaglia di civilta’ per liberare il territorio da questa oppressione”.