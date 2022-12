“Natale in rosa”: a Locri On Ice lo stand solidale dell'”Angela Serra” Locride

Continua l’attività di sensibilizzazione dell’Associazione “Angela Serra” Locride nella battaglia contro i tumori. Dopo la grande partecipazione di tantissimi cittadini della Locride a “Locri in rosa”, nell’ambito della campagna nazionale “Ottobre rosa” per la prevenzione contro il tumore al seno, le instancabili volontarie, in collaborazione con Comune di Locri-Assessorato Politiche sociali e Pari opportunità, tornano in piazza.

Divulgazione, informazione e raccolta fondi i cardini dell’attività dell'”Angela Serra” che sarà a “Locri On Ice” per “Natale in rosa-Locri”, in Piazza dei Martiri, dall’8 dicembre al 7 gennaio con uno stand e con appuntamenti di condivisione e solidarietà: in particolare, 28 dicembre, dalle ore 20.30, Serata in rosa, “Musica 70 80 90”; 30 dicembre, dalle ore 19.00 alle 23.00, Tombola in rosa.

Panettoni, torroncini e gadget saranno protagonisti di un Natale solidale a sostegno del progetto NOLE per la riqualificazione del reparto Oncologia Ospedale di Locri con l’obiettivo di offrire altre significative donazioni, come è già stato grazie alla manifestazione “Padel in rosa”, quando sono stati raccolti quasi 5.000 euro.

Adesso le volontarie si ritroveranno al “Locri On Ice” grazie alla grande generosità de “La Cascina” di Roccella Jonica, che ha dato una forte impronta al progetto solidale, con un’importante donazione di panettoni artigianali, a cui sono seguite le numerosissime donazioni di torroncini di altre pasticcerie della Locride. La solidarietà assume il sapore buono delle bontà del nostro territorio e conferma l’altruismo e la condivisione di un obiettivo importante a sostegno dell’associazione. Per contribuire al progetto basterà recarsi a Locri On Ice, stand “Angela Serra” Locride.

Per gli amici che anche da lontano vogliono sostenere la causa con una semplice donazione, l’IBAN è: IT28EO5387 1 1 2900000000584553 (causale: Natale in rosa Locri)