Gioacchino Criaco presenta a Siderno “Il custode delle parole”

“Siamo molto felici di poter annunciare la presentazione del nuovo romanzo di Gioacchino Criaco “Il custode delle parole” edito da Feltrinelli.

A chiacchierare con Gioacchino di questa sua nuova creatura ci sarà la fenomenale Rossella Scherl.

Grazie al Patrocinio del Comune di Siderno, per ricominciare alla grande abbiamo deciso di utilizzare lo spazio della Villa comunale sul Lungomare delle Palme , all’aperto in modo da poterci godere un po’ di brezza serale”. Così comunica in una nota la Mondadori Bookstore Siderno.

L’appuntamento è il 22 giugno alle ore 21.00.

“Ci siete mancati, quindi non mancate!”.

“Andrìa ha quasi trent’anni, vive ai piedi dell’Aspromonte e trascorre pigramente le sue giornate tra il lavoro al call center e le gite al mare con la fidanzata Caterina. Non ha ancora trovato la propria strada, ma sa di non voler fare il pastore come il nonno, di cui porta il nome. Nonno Andrìa, custode di un mondo antico e di una lingua – il grecanico – che stanno per sparire ingoiati dalla modernità, ne vorrebbe fare il proprio erede, ma il giovane Andrìa ha paura dell’Aspromonte, della solitudine angosciante che si annida tra i boschi e le alture. E soprattutto non riesce a sentirsene parte, così come non riesce a capire l’ostinazione del vecchio a combattere con ogni mezzo le speculazioni che fanno scempio di quel territorio. Trattenuto nella Locride soprattutto dall’amore per Caterina, la sua vita cambia il giorno in cui salva dall’abbraccio mortale dello Ionio un giovane migrante dopo il naufragio di un barcone: Yidir arriva dalla Libia, e anche lui sta cercando un futuro possibile. Quando il nonno prende clandestinamente Yidir con sé come aiutante, qualcosa dentro Andrìa scatta: pian piano si riavvicina a quel mondo che prima lo spaventava tanto, scoprendo la bellezza selvaggia dell’Aspromonte, la Montagna Lucente. In quel luogo dove la magia è ancora possibile – ma si rivela a pochi – Andrìa accetterà finalmente il destino che è chiamato a compiere. Romanzo di legami familiari ed eredità culturali, Il custode delle parole aggiunge una tessera fondamentale al racconto della Calabria più autentica e ci richiama alla responsabilità di prenderci cura di ciò a cui sentiamo di appartenere: un amore, una montagna, una storia.”