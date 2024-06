Piazza Sant’Antonio e San Giuseppe, domani altra inaugurazione a Le Castella

Il Sindaco Maria Grazia Vittimberga invita cittadini, autorità, turisti e organi di stampa all’inaugurazione della nuova Piazza Sant’Antonio e San Giuseppe a Le Castella che avrà luogo domani, giovedì 13 giugno, in occasione della festività di Sant’Antonio, con inizio alle ore 19:30.

Questo evento segue l’inaugurazione di Piazza Vittoria e segna un ulteriore passo avanti nei progetti di riammodernamento del territorio. Il progetto di riqualificazione di Piazza Sant’Antonio e San Giuseppe rientra nell’ambito di Rigenerazione Urbana e fa parte di un intervento più ampio che comprende il recupero urbano del lungomare che va da Via Scogliera, attraversa Via del Porto e si conclude a Largo Magellano.

I lavori sul lungomare sono attualmente sospesi per evitare il traffico di automezzi durante la stagione estiva e riprenderanno a fine settembre, ora si procede dunque con la presentazione della Piazza.