“L’età in gioco. L’anziano è una risorsa: dignità, relazione, cure”: convegno geriatrico a Cirò Marina

L’età in gioco. L’anziano è una risorsa: dignità, relazione, cure. Questo il tema del convegno di geratria che si terrà domani, 28 dicembre 2023 ore 10:30, all’Hotel Miramare di Cirò Marina. L’iniziativa è promossa dall’Associazione “Monsignore Alessandro Vitetti” Odv Ets presieduta da Fausto Mingrone che porterà il saluto del sodalizio ai presenti. Introdurrà i lavori Nicodemo Mingrone, direttore sanitario del distretto di Cirò Marina.

Interverranno: il geriatra Nicola Lonetti che disserterà su “Anziani oggi: problema o risorsa”; Francesca Prantera, medico dei Servizi sanitari territoriali. L’evento rientra nel programma di “Gesti silenti”, il percorso progettuale finanziato dalla Regione Calabria e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che ripercorre le orme del Servo di Dio, mons. Alessandro Vitetti, sacerdote in odore di santità nativo di Cirò Marina.

Il ‘girovago di Dio’, così come è denominato Mons. Vitetti, ha lasciato un segno indelebile nella comunità in cui ha vissuto e operato: un’esistenza esemplare durante la quale il presbitero ha prediletto la povertà, la carità e il sostegno agli ultimi dimostrando grande levatura morale e profonda preparazione teologica.

Il progetto comprende diverse attività, improntate su principi basilari come la socializzazione, l’integrazione e la solidarietà. La finalità dell’iter progettuale è quello dei “piccoli gesti silenti per fare del bene sempre e comunque senza clamore e senza mai far saper l’origine”, così come lo stesso Mons. Vitetti amava dire e fare rifuggendo la mera ed effimera gloria terrena.