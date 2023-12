Festival Diffuso della Rigenerazione Urbana: anche il comune di Crotone presenta il suo progetto incentrato sullo sport

“Città dello Sport. Rinascita urbana e sociale”. È il progetto della città di Crotone presente al Festival Diffuso della Rigenerazione Urbana che si è tenuto a Roma.

All’auditorium Parco della Musica si è parlato dell’intervento integrato di rigenerazione di un’intera area per la realizzazione di una Città dello sport e della nuova Piscina ex Coni.

È stato l’assessore al PNRR e Programmi Complessi Luca Bossi a presentare la progettualità dell’ente, già in stato di realizzazione, a valere su programmi comunitari come il PNRR e programmi nazionali.

Opere per oltre quindici milioni di euro che sono impiegati per la realizzazione di impianti sportivi ex novo e per la riqualificazione di storiche strutture nell’ottica di una vera di rigenerazione urbana.

Lo sport come leva per superare degrado e abbandono e divenire strumento di integrazione sociale. “Assume una valenza particolare aver investito sullo Sport, in un periodo in cui lo Sport è entrato finalmente nella nostra Costituzione riconoscendone i valori educativo e sociale. Valori che coincidono con l’obiettivo dell’amministrazione comunale, traducendosi gli interventi in strumenti di inclusione sociale e servizi alla comunità. Un lavoro riconosciuto a livello nazionale coordinato dalla dirigente Caroli e portato avanti dal team del PNRR e Programmi complessi, che ringrazio”