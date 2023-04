Antica Kroton: al via il laboratorio di progettazione

Prende avvio domani 18 aprile il laboratorio di progettazione di Antica Kroton, coordinato dal dirigente Antonio Senatore.

Nel laboratorio i progettisti dei tre cluster condivideranno gli obiettivi e le soluzioni che saranno di volta in volta portati a conoscenza e confronto con la città.

Come è stato annunciato nel corso della conferenza stampa di presentazione dei progettisti, l’obiettivo dell’amministrazione Voce è la massima condivisione del progetto.

Dopo il primo incontro del laboratorio, previsto per domani, seguiranno una serie di momenti di confronto con tutti gli attori del territorio che seguiranno il progetto nella sua evoluzione.

Il primo cluster prevede il collegamento con il promontorio Lacinio e il percorso santa lucia, oltre la trasformazione del Museo del Mare in centro di divulgazione.

Per quanto attiene Santa Lucia si tratta di un percorso naturalistico mentre per il collegamento del promontorio Lacinio attraverso via per Capo Colonna è un vero e proprio programma di valorizzazione paesaggistico e turistico.

Il secondo cluster riguarda gli interventi sulle mura di vice regnali della città fortificata e della Fortezza Carlo V e recupero dell’area Acquabona e Parco Pignera.

Il terzo cluster riguarda la musealizzazione della città attraverso un circuito urbano che collegherà tutte le aree di interesse storico/archeologico.

In occasione del primo laboratorio, i progettisti incontreranno i cittadini presso Casarossa domani 18 aprile dalle ore 17.30 alle ore 19.30 per rispondere a domande e approfondimenti sul percorso avviato.