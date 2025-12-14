Natale in musica e danza: l’IIS Lucrezia Della Valle accende Cosenza

Musica, danza e città in festa per i Concerti di Natale dell’IIS “Lucrezia della Valle” in due serate pensate per coinvolgere e incantare il pubblico nel clima più autentico delle festività.

Il primo appuntamento è fissato per lunedì 16 dicembre alle ore 19, presso la Chiesa di San Nicola. Il secondo concerto si svolgerà martedì 17 dicembre nella Chiesa di Santa Teresa, proseguendo un percorso artistico che intreccia tradizione, creatività e formazione.

Protagonisti dell’iniziativa saranno il Coro e l’Orchestra dell’Indirizzo musicale e i ballerini dell’Indirizzo coreutico, impegnati in un progetto che unisce suono e movimento in una narrazione suggestiva, capace di evocare atmosfere fiabesche e natalizie.

Ad anticipare il concerto del 16 dicembre, dalle 18 alle 19, le strade del centro cittadino si trasformeranno in un palcoscenico grazie alle Incursioni Urbane, un flash mob di danzatori e percussionisti da Piazza Bilotti e lungo Corso Mazzini, che accompagnerà il pubblico fino a Piazza Municipio, creando un momento di sorpresa, partecipazione e festa condivisa.

Un Natale in armonia, dunque, che vede la scuola aprirsi alla città e farsi motore culturale, portando l’arte fuori dagli spazi tradizionali e regalando alla comunità un’esperienza emozionante e inclusiva.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso educativo dell’IIS “Lucrezia della Valle”, volto alla valorizzazione delle eccellenze artistiche e alla crescita culturale degli studenti, confermando il ruolo della scuola come presidio di formazione, creatività e dialogo con il territorio.