Legalità e Giustizia: anche a Corigliano Rossano l’impegno del Nuovo Sindacato Carabinieri nel “Percorso della Legalità”

Il Nuovo Sindacato Carabinieri (NSC) prosegue il suo incisivo “Percorso della Legalità”, e la prossima tappa, il 16 dicembre 2025, sarà Corigliano Rossano, in collaborazione con l’Istituto Superiore di Istruzione Luigi Palma – Green Falcone Borsellino. L’evento rientra in una serie di iniziative che hanno già toccato città come Roma, Frosinone, Catanzaro, Siracusa e Napoli, con l’obiettivo fondamentale di promuovere la cultura della legalità, soprattutto tra i giovani.

La partecipazione del Nuovo Sindacato Carabinieri come promotore e organizzatore del “Percorso della Legalità” non è casuale, ma è intrinsecamente legata alla missione istituzionale dell’Arma e al suo dovere sociale. In qualità di rappresentanti delle Forze dell’Ordine, i Carabinieri sono i custodi della legge e i garanti della convivenza pacifica.

Promuovere questa cultura nelle scuole significa compiere l’atto di prevenzione più profondo e duraturo: formare cittadini consapevoli, capaci di difendere la certezza del diritto e di rigettare l’illegalità, che viene definita come l’azione di chi vive da “approfittatore, parassita della società”. NSC si pone quindi come anello di congiunzione tra l’azione di sicurezza sul territorio e l’educazione dei giovani, assicurando che l’esempio lasciato dagli eroi della legalità come Falcone e Borsellino resti vivo e fervido, fondando il rispetto della legge sui principi di onestà, giustizia e rispetto.

“L’Albero di Falcone”: un simbolo vivo di impegno

A Corigliano Rossano verrà riproposto il toccante progetto “L’albero di Falcone. Un albero per il futuro” , un’attività ludico-educativa in cui l’NSC ha un ruolo attivo.

L’iniziativa, promossa in collaborazione con altri enti, consiste nella messa a dimora nelle scuole di giovani talee, duplicate nel Centro Nazionale Carabinieri per la Biodiversità Forestale. Queste talee provengono direttamente dall’albero simbolo di legalità che si trova a Palermo, davanti alla casa del Giudice Falcone.

Lo scopo del progetto è duplice:

i ragazzi all’importanza dell’impegno sociale, mantenendo vivo il ricordo del Giudice Falcone e delle vittime della mafia. Accrescere la consapevolezza dell’importanza della tutela dell’ambiente e del ruolo degli alberi nel contenimento dei cambiamenti climatici.

Gli alunni si prendono cura della giovane pianta, geolocalizzata e monitorata, contribuendo così a creare un vero e proprio “bosco diffuso della legalità”.

La Legalità come valore sociale

Il principio della legalità è un valore fondamentale la cui violazione genera disagio sociale. La legge garantisce la convivenza pacifica, limitando paure e tensioni, e assicura che tutti siano considerati uguali e giudicati allo stesso modo.

Come sindacato, l’NSC riconosce che la classe è un “laboratorio sociale” in cui i giovani sperimentano i rapporti di collaborazione e rispetto. Formare alla legalità significa educare alla cooperazione e solidarietà, promuovendo valori come:

Onestà

Giustizia

Responsabilità

Coraggio

Rispetto

Magistrati, Forze dell’Ordine, Istituzioni e Scuole sono tutti chiamati a investire nella formazione dei più giovani, in omaggio a eroi della legalità come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, che hanno donato la propria vita per questa cultura. Il loro esempio ci ricorda che un mondo che rispetta il principio di legalità può dirsi completo