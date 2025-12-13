L’arte va in scena presso la Chiesa del Rosario di Rende Centro alle 18 del 14 dicembre con Simulacrum-L’arte sacra delle teste scultoree.

L’evento, inserito nel calendario di Natale a Rende 2025, fa parte anche dell’Anno Giubilare in corso.

L’arte sacra delle teste scultoree del Maestro Giuseppe Fata, è un progetto internazionale che ha esordito presso la Basilica della Natività di Betlehem, al Santo Sepolcro di Gerusalemme nell’aprile 2023. Questo progetto mira a elevare la bellezza del pensiero e della creatività nella loro grandezza di fede, arte e spiritualità attraverso la valorizzazione di beni storici, artistici e d’interesse sacro italiani e internazionali.

Nel corso della serata ci sarà la presentazione dell’opera inedita del Maestro Giuseppe Fata, realizzata in omaggio alla tela della Madonna del Rosario con Gesù Bambino e Santi di Francesco De Mura, recentemente ritrovata.

Inoltre, è prevista la sfilata di gioielli sacri intitolata l’Oro dei papi del Maestro Michele Affidato, in collaborazione con Simari Gioielli, nell’ambito del progetto nazionale Simulacrum, e degli abiti da sposa della stilista rendese Mara Valllone per l’atelier Piazza di Spagna.

Parteciperanno, in rappresentanza del Comune di Rende, l’Assessore alle Attività Produttive Veronica Stellato e il Vicesindaco Avv. Fabio Liparoti.

Condurrà la serata Carmela Formoso. La colonna sonora è affidata alle musiche sacre di True Love.