Disturbi dell’alimentazione, il tour dei “5 Colori” fa tappa a Rogliano (CS): appuntamento il 15 febbraio

“5 COLORI” farà tappa all’Istituto Comprensivo di Rogliano giovedì 15 febbraio. Il progetto dell’Associazione Pancrazio, grazie alla sinergia con il Gal STS Terre Brettie, sarà presentato ai bambini della scuola primaria, alla presenza della Dirigente Scolastica Antonella Bozzo, del Sindaco di Rogliano Giovanni Altomare, del Presidente del Gal Lugi Provenzano e dell’Assessore all’Agricoltura della Regione Calabria Gianluca Gallo.

Il progetto “5 COLORI” realizzato in collaborazione con l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Calabria, a tutti i Gal calabresi, l’Università della Calabria e l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, mira a promuovere una alimentazione sana attraverso la promozione della Dieta Mediterranea. In Italia oltre il 46% degli adulti è in sovrappeso e il 26,3% dei bambini e adolescenti presentano problemi di peso. Le Regione meridionali si confermano anche quest’anno aree particolarmente critiche e il problema dell’eccesso di peso risulta molto diffuso soprattutto tra i bambini. Per sensibilizzare ai corretti stili di vita e favorire la diffusione di buone abitudini a tavola, continua il progetto dei 5 colori che racchiude una serie di eventi diversi tra loro.

Lo scopo del progetto è quello di elaborare ed attuare una serie di attività di media education in collaborazione con le Scuole, le Università, gli Enti, le Istituzioni e anche con le Aziende Private.

Lo strumento utilizzato nel progetto è quello dei video animati, del teatro, dei colori e del digitale, un linguaggio diretto e coinvolgente che speriamo riesca ad entrare nel cuore dei bambini ma anche delle loro famiglie.

Il progetto “5 COLORI” rappresenta un modo innovativo, ludico e originale per trattare un tema così delicato come quello che colpisce milioni di bambini e adulti in Italia, l’obesità, e vuole farlo attraverso 5 piccoli Super Eroi identificati come eroi positivi, che traggono i loro poteri dal consumo di frutta e verdura, ciò permette di avvicinare i ragazzi a tali alimenti in modo divertente e non coercitivo. Il percorso educativo, quindi, si propone di migliorare le abitudini alimentari dei ragazzi e delle loro famiglie incrementando il consumo di alimenti non facilmente accettati come la frutta e la verdura, in modo positivo ed indirizzando verso un modello di tipo mediterraneo.

Durante l’incontro del 15 febbraio a Rogliano verrà distribuito il kit 5COLORI (guida dell’insegnante, puntate della serie animata e schede didattiche) e verrà spiegato il percorso di educazione alimentare per promuovere il consumo di frutta e verdura.