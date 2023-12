Meno di 24 ore a “Crosia Emoziona”

Meno 24 ore a Crosia Emoziona. Si chiude all’insegna della sostenibilità e della musica d’autore ed in vernacolo la 13esima edizione dei Mercatini di Natale a Mirto. Oggi, giovedì 21 dicembre, sul palco di Piazza Dante si esibirà lo storico cantautore rossanese Carlo Lucisano che presenterà il suo ultimo album ‘U Ricch e’ru Pezzent.

La vera novità di quest’anno arriva proprio ora. Da venerdì 22 e fino all’Epifania, sabato 6 gennaio, la carovana di GG Produzioni si trasferirà nel caratteristico borgo della Valle del Trionto, con le casette di artigiani ed espositori, spettacoli e shopping identitario che animeranno scorci e viuzze attorno alla Torre Campania di San Michele. Si tratta di una prima volta in assoluto sulla quale organizzatori ed Amministrazione Comunale hanno investito fiducia e visione.

Ad inaugurare il nuovo format identitario di GG Produzioni, a partire dalle ore 18, saranno i Giganti di Varapodio (RC) che, dopo il taglio del nastro, danzeranno per le vie del centro storico regalando, attraverso le loro movenze rituali, divertimento, fantasia ed intrattenimento non ordinario ai bambini e alle loro famiglie: con le luci, i colori e gli odori della storia di un borgo che trasuda memoria, emozioni, storie e leggende. E con tutte le chiese aperte proprio per l’evento.

CONSUMO CARTA ZERO – Una delle novità più importanti che sta accompagnando questa ennesima edizione dei Mercatini di Natale a Mirto e della nuova cornice identitaria di Crosia Emoziona è stata la scelta di declinare tutto in chiave eco-sostenibile. Tutto il materiale informativo, infatti, è stato volutamente condiviso in modo digitale, senza consumo di carta e tutti gli eventi vengono e verranno pubblicizzati e aggiornati rimanendo connessi sulle pagine social di GG Produzioni.