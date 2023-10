Stasera la chiusura del “Calabria Fest Tutta Italiana 2023”

Altra grande serata del “Calabria Fest Tutta Italiana 2023”, il Festival italiano dedicato alla Nuova Musica d’Autore in fase di svolgimento nella cornice del Teatro Rendano di Cosenza, la splendida location prescelta per questa edizione nella logica della rotazione tra le principali città calabresi.

Dopo il successo dei protagonisti della prima serata, Comete, Roberto Colella, Djomi e Maninni (quest’ultimo ha pure ricevuto il prestigioso Premio Siae) e del pluripremiato Aiello, ieri sera applausi e consensi anche per Isotta, Cannella, Marcio, Fiat 131 e la raffinatissima super ospite Karima, una delle voci più belle della musica internazionale accompagnata da Piero Frassi al pianoforte. In base al format del Festival tutti sono stati premiati con il “Top of the Year 2023” di Rai Radio Tutta Italiana per essere stati tra i più radiodiffusi dell’anno.

Seguitissima, come al solito, la diretta streaming sulla pagina ufficiale della moderna piattaforma Rai che trasmette in dab e via social, con migliaia di visualizzazioni, interazioni e commenti durante la diretta condotta magistralmente da Gianmaurizio Foderaro, voce storica della Rai.

Il Festival, tra le principali vetrine internazionali della nuova musica d’autore italiana, organizzato dall’ Associazione Culturale lametina Art-Music&Co presieduta da Giusy Leone, la direzione artistica di Ruggero Pegna, la collaborazione di Palco Reale, il contributo della Regione Calabria e i Patrocini di Comune, Provincia di Cosenza, Siae e Assoconcerti, ha continuato a raccogliere consensi per lo straordinario livello musicale degli artisti premiati, già autentici big.

Stasera, con inizio alle ore 21:00, serata conclusiva con gli ultimi cinque “Top of the Year” del 2023: M.e.r.l.o.t, venticinquenne cantautore lucano mattatore su Spotify, Folcast, il romano Daniele Focarelli tra le Nuove Proposte al 71° Festival di Sanremo, accompagnato da Laura di Lenola, la bravissima cantante e polistrumentista Serena Brancale, apprezzata al Sanremo 2015, che eseguirà anche un duetto con Fiat 131 e, infine, l’attesissima Clara, la Crazy J della serie tv Mare Fuori, attrice e cantante tra i fenomeni musicali dell’anno con la sua “Origami all’alba”. E’ di ieri, peraltro, la conferma che Clara è stata selezionata da Amadeus per l’accesso alla prossima edizione di Sanremo.

Il Calabria Fest è seguito anche da Maria Cristina Zoppa con la troupe di Rai Italia, con interviste e servizi trasmessi in tutto il mondo dalla rete internazionale della Rai e, in replica, anche su Rai 2. L’ingresso in teatro è libero e gratuito.

“Il Calabria Fest Tutta Italiana – ha sottolineato Ruggero Pegna – è una straordinaria vetrina con il duplice obiettivo di valorizzare a livello nazionale e internazionale la migliore nuova musica italiana e promuovere la Calabria, come accade già con lo stesso titolo, le sigle filmate e l’intero format. L’eccezionale presenza mediatica di varie strutture della Rai, dalla diretta streaming di Radio Tutta Italiana, ai servizi di Rai Italia e Rai2, oltre agli speciali di Rai Play che continueranno ad arricchire la risonanza del Festival per diversi mesi, è un risultato eccezionale, frutto di un grande lavoro che merita il maggiore sostegno possibile da parte della Regione Calabria per un’ulteriore crescita. Mi auguro che il presidente Occhiuto ci aiuti a trovare il giusto collocamento tra i grandi eventi da sostenere stabilmente con risorse adeguate.”