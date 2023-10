A Rossano (CS) nasce l’associazione AppartE’ per tutelare e valorizzare il centro storico: la presentazione domenica 29 ottobre

Rossano e il suo Centro Storico rappresentano un patrimonio storico e culturale di immenso valore, e come tale va preservato e valorizzato in tutti i modi possibili. Uno dei concetti cardine, imprescindibile quando si parla di storia e cultura, è quello dell’appartenenza.

Proprio partendo da questo concetto nasce e si sviluppa l’agire di AppartE’, nuova organizzazione associativa del Centro Storico fondata da Elisabetta Salatino, Valentina Borrino, Cristina Faraco, Costanza Pozzo ed Emanuele Mazzuca che si propone di portare avanti tutta una serie di azioni finalizzate alla tutela e valorizzazione del Centro Storico rossanese, del suo patrimonio storico, artistico, musicale e culturale grazie ad un bagaglio di conoscenze ed esperienze cresciuto negli anni che sarà messo a disposizione della comunità.

L’associazione AppartE’ sarà presentata ufficialmente domenica 29 ottobre, a partire dalle ore 19,30 presso l’Emporium Cafè di Piazza Duomo a Rossano. Sarà un momento di riflessione utile ad un discorso collettivo sulle sinergie da mettere in campo e su quanto si può e si deve fare per la città. Nell’occasione sarà presentata inoltre la serata del 31 ottobre, basata sulla tradizione di Ognissanti, così come documentata da Lombardi Satriani, e sui riti della civiltà contadina che avrà luogo sempre in collaborazione con l’Emporium Cafè.