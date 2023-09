Kiwanis presenta “One Healthon”, un villaggio della salute a Corigliano-Rossano

Il Kiwanis Club di Corigliano Calabro si conferma ancora una volta protagonista nel campo della salute e della prevenzione con il lancio del progetto “One Healthon – Villaggio della Salute.” Quest’iniziativa, frutto della collaborazione con il Ministero della Salute e la Regione Calabria, si prefigge di offrire a tutti i cittadini l’opportunità di sottoporsi a visite mediche gratuite, con un’enfasi particolare sulla prevenzione. Il Villaggio della Salute si svolgerà nei giorni 8-9-10 settembre a Corigliano-Rossano, precisamente in Piazza Salotto. Il Presidente del Kiwanis Club di Corigliano, il Dr. Giovanni Mastrangelo, è entusiasta nell’annunciare questa straordinaria iniziativa volta a promuovere la salute e il benessere della comunità locale. Il progetto ha ricevuto il sostegno fondamentale del Ministero della Salute e della Dott.ssa Rossana Berardi, Presidente della One Health Foundation.

Una tre giorni dedicata alla prevenzione

Il Villaggio della Salute prenderà il via il pomeriggio di venerdì 8 settembre alle ore 17 presso il Castello di Corigliano, con un convegno sull’importanza della prevenzione, al quale parteciperanno illustri ospiti, tra cui il Presidente della Giunta Regionale, Roberto Occhiuto. Saranno presenti anche la Dott.ssa Iole Fantozzi, Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tutela della Salute e Servizi Socio-Sanitari, e la Dott.ssa Rossana Berardi, Presidente di One Health Foundation.

Specialisti e consulenze gratuite

Nelle giornate del 9 settembre (dalle ore 10:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 19:30) e 10 settembre (dalle 10:30 alle 12:30), in Piazza Salotto, saranno allestiti diversi stand con specialisti e operatori sanitari. I professionisti forniranno consulenze gratuite nei settori della Dermatologia, Medicina Interna, Nutrizione, Odontoiatria, Oncologia – Genetica Oncologica e Senologia. Per prenotare una consulenza, è possibile inviare una e-mail a info@onehealthon.it , indicando nome, cognome e tipo di visita richiesta, oppure recarsi direttamente presso la segreteria di Healthon durante l’evento.

L’intervento di Pasqualina Straface

Pasqualina Straface, Presidente della Terza Commissione Regionale Sanità, Attività Sociali, Culturali e Formative, ha sottolineato l’importanza della prevenzione, affermando: «La buona sanità si costruisce non solo migliorando le strutture e i servizi, ma garantendo screening e prevenzione ai cittadini. Questo evento è di grandissima importanza e fa seguito alle altre iniziative per la prevenzione e lo screening gratuito della cittadinanza. La tutela del diritto alla salute passa anche da iniziative come questa, che servono a garantire servizi di prossimità aperti a tutti e a diffondere la cultura della prevenzione».

Riconoscimenti e ringraziamenti

Il Kiwanis Club di Corigliano Calabro desidera ringraziare caldamente tutti i soci che hanno contribuito all’organizzazione di questa iniziativa, in particolare il socio Gianfranco Benvenuto, che ha seguito attentamente tutte le fasi del progetto, rendendolo possibile grazie al suo impegno e alla sua preziosa collaborazione.

Inoltre si ringraziano per la loro fattiva collaborazione le associazioni Avo, Avis e Fidapa, tutte dell’area urbana di Rossano.

In un momento in cui la salute e il benessere sono più importanti che mai, il Kiwanis Club di Corigliano Calabro si conferma come un pilastro nella promozione della salute nella comunità locale. Questo progetto ambizioso testimonia l’impegno costante del Club nel migliorare la vita delle persone attraverso la prevenzione e l’assistenza sanitaria.