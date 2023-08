Odissea 2000 a suon di banda musicale: alici a ruba nel Ferragosto dell’acquapark di Corigliano-Rossano

Grancasse, rullanti, clarinetti e tromboni suonati dagli elementi della banda musicale G. Puccini – Città di Crosia, a rendere ancora più solenne la festa più attesa dell’Estate. La frittura di alici, pescato del giorno, il piatto più richiesto nel menù del ristorante Symposium. Le coreografie di Artemide, Apollo e le Muse a stupire e ad accogliere gli ospiti all’ingresso del Parco. – Sono, questi, solo alcuni dei fotogrammi del Ferragosto che in tantissimi hanno scelto di trascorrere all’Odissea 2000, all’insegna del cocktail adrenalina e identità.

Tra uno scivolo mozzafiato ed una pausa di relax e l’altra gli abitanti temporanei dell’Acquapark dei record sono stati letteralmente travolti dalla musica e dall’energia briosa di performer che si sono esibiti in ogni angolo degli 8 ettari di piscine, verde e fonti sulfuree, tra le epiche rotte di Odisseo e la Sila Greca.

L’estate per Odissea 2000 non finisce qui, anzi quello in arrivò sarà un altro weekend tosto.

DOMENICA 20 AGOSTO ARRIVA LDA. – Classe 2003, ex allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi, LDA, pseudonimo di Luca D’Alessio sarà tra gli ospiti dell’Odissea 2000. Segue Angelina Mango, Wax ed Alfa, gli artisti saliti già a bordo della nave di Ulisse.

La 29esima stagione dell’Acquapark continua senza sosta fino all’11 settembre con ospiti speciali e la musica di Radio Kiss Kiss che tutti i giorni per questo mese trasmetterà da Corigliano – Rossano in tutta Italia ed oltre.

L’AcquaPark è aperto tutti i giorni dalle ore 10 alle 18 fino all’11 settembre. Il biglietto è ridotto per bambini alti fino a 140 cm, per gli accompagnatori di persone con disabilità motoria non autosufficienti, militari e forze dell’ordine, disabili non motori; gratuito per bambini fino a cm 105 di altezza, ultrasettantenni (serve documento), disabili motori non autosufficienti.