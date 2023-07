Staine: “Unical baluardo di innovazione, ricerca e sviluppo”

”Questa mattina all’università della Calabria ho dato il benvenuto ai tantissimi scienziati che da tutta Europa sono arrivati in Calabria per l’importantissima Conferenza Internazionale sui cristalli liquidi. L’università della Calabria ancora una volta è baluardo di innovazione, ricerca e sviluppo, a dimostrazione di una regione che con orgoglio si impone negli studi accademici e non solo”. Lo afferma l’assessore alle Politiche sociali della Regione Calabria, Emma Staine.