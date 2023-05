Cosenza: a Villa Rendano il convegno “Agricoltura del Terzo Millennio – Ecosostenibilità, Tecnologie, Sfide Globali”

Il rafforzamento del Patto per la crescita culturale, civile e sociale del territorio, promosso dalla Fondazione “Attilio e Elena Giuliani” e sottoscritto dal Comune di Cosenza e da un consistente numero di associazioni di volontariato cittadine, segna un nuovo significativo passo in avanti con l’organizzazione del convegno: “Agricoltura del Terzo Millennio – Eco-sostenibilità, Tecnologie, Sfide globali”, in programma oggi a Villa Rendano.

Un’occasione importante per mettere a fuoco un tema di stringente attualità: la valorizzazione del settore agricolo calabrese e la sua proiezione lungo un piano di sviluppo che tenga conto di fattori decisivi per il successo di qualunque iniziativa. Esperti, rappresentanti delle istituzioni e del mondo universitario si confronteranno sul tema per arrivare ad individuare possibili proposte e soluzioni alle principali questioni sul tappeto.