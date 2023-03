Monsignor Checchinato al seminario su don Mazzolari a Cosenza

Il viaggio dell’Associazione Dossetti alle radici del cattolicesimo democratico e sociale italiano segna una nuova tappa. Alla figura di Primo Mazzolari, presbitero, scrittore e partigiano italiano, è dedicato un seminario che si terrà domani, venerdì 17 marzo alle ore 17:00, nel Salone delle Conferenze della parrocchia di Sant’Aniello in Cosenza.

Don Mazzolari (1890-1959) fu parroco di Bozzolo, comune mantovano compreso nella diocesi di Cremona. La sua testimonianza suscitò non poche tensioni nella Chiesa preconciliare, scossa da un sacerdote che la obbligava a cambiare passo, a misurarlo finalmente “sugli ultimi più che sui primi”, e ad assumere la povertà come questione fondamentale per l’identità stessa dei cristiani. Dopo l’8 settembre 1943 fu attivo nella lotta di liberazione dal nazifascismo, visse in clandestinità fino al 25 aprile 1945. Nel secondo dopoguerra partecipò al discorso pubblico dapprima sostenendo la Democrazia Cristiana, poi criticandone la compenetrazione con il potere che distoglieva il partito cattolico dal dovere della “rivoluzione cristiana”.

Dopo i saluti del parroco di Sant’Aniello, don Salvatore Fuscaldo, interverranno: Piero Piersante, medico e sindacalista, socio della Dossetti; Giacinto Marra, fondatore del Circolo di Cultura “Tommaso Cornelio” a Rovito (CS); don Umberto Zanaboni, vicepostulatore della Causa di beatificazione servo di Dio don Primo Mazzolari; monsignor Giovanni Checchinato, Arcivescovo metropolita di Cosenza-Bisignano.

Coordina i lavori Daniela Troiani dell’Associazione Dossetti. (adr)