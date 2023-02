“Giornate culturali dell’Alto Jonio Odontoiatrico – Tradizione e Innovazione in Protesi”: giornata di studio il 15 aprile

Il Sybaris Dental Courses, centro di formazione in ambito odontoiatrico e Provider ECM, accreditato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua (Agenas) con numero identificativo 6048, con sede in Corigliano-Rossano (CS), via Walt Disney snc., informa che, dopo il grande successo avuto con la prima edizione, che ha visto la partecipazione di circa 140 tra clinici e odontotecnici e più di 10 aziende specializzate nel settore odontoiatrico, è in programma la seconda edizione del congresso:

“Giornate culturali dell’Alto Jonio Odontoiatrico – Tradizione e Innovazione in Protesi”.

L’evento, totalmente gratuito, aperto a odontoiatri, odontotecnici, igienisti dentali e ASO, avrà luogo in Corigliano-Rossano (CS), presso il SALICE RESORT e si svolgerà nell’intera giornata di sabato 15 aprile 2023, mentre sono in programma per il pomeriggio di venerdì 14 dei workshop aziendali.

Grazie alla presenza di relatori di fama internazionale nel loro ambito lavorativo e allo svolgimento di gruppi di lavoro con esperti di settore, che condivideranno sul campo la loro professionalità e le loro conoscenze, sarà una vera e propria occasione di approfondimento e arricchimento culturale, con la possibilità, inoltre, di far conoscere ai partecipanti, provenienti da varie parti d’Italia, le opere, le bellezze naturali e paesaggistiche, nonché culinarie del nostro territorio.