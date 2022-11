Al via a Cosenza “Vetrine in Festa”

Al Comune di Cosenza è in corso l’organizzazione delle iniziative per celebrare nel migliore dei modi il Santo Natale con l’importante e fondamentale contributo delle associazioni, dei diversi enti presenti in città e con il sostegno anche di singoli cittadini, tutti propensi a contribuire al bene collettivo.

In questa ottica, dopo l’inaugurazione dei mercatini di Natale su viale Trieste, l’assessorato alle attività Produttive e l’assessorato all’Urbanistica di Palazzo dei Bruzi, guidati da Massimiliano Battaglia e da Pina Incarnato, hanno dato vita, in sinergia con Confcommercio presieduta da Klaus Algieri, al concorso “Vetrine in festa” a cui potranno partecipare tutti gli esercenti di attività commerciali e pubblici esercizi, che possiedono almeno una vetrina espositiva aperta o visibile dalla pubblica via, con sede nel territorio cittadino. La partecipazione è, ovviamente, gratuita.

I partecipanti dovranno adornare a proprio piacimento, la vetrina da domani, 1 dicembre 2022, al 18 dicembre 2022. La partecipazione all’iniziativa sarà subordinata alla sottoscrizione, da parte dei soggetti interessati, di una scheda di adesione, da compilarsi online sulla piattaforma messa a disposizione dal Comune di Cosenza. Attraverso la sottoscrizione della domanda di adesione, il soggetto partecipante assumerà l’impegno di onorare il regolamento ed accettarne le condizioni.

Una volta compilata la scheda di iscrizione l’esercente dovrà caricare max 3 foto della vetrina in posizione orizzontale. Le foto verranno poi pubblicate sulla pagina dedicata al concorso per essere sottoposte alla valutazione del pubblico. Gli utenti potranno accedere alla pagina dedicata al concorso ed esprimere la propria preferenza sulla base delle foto presenti. Una giuria formata da membri del Comune di Cosenza e di Confcommercio Cosenza esprimerà il proprio giudizio sulle prime 10 vetrine che hanno ricevuto più voti basandosi su criteri di originalità e fantasia, rispondenza al tema scelto ed efficacia comunicativa.

Le prime tre vetrine che avranno ottenuto il punteggio più alto saranno decretate vincitrici e riceveranno un premio messo in palio dal Comune di Cosenza all’interno di un’apposita cerimonia.