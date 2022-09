A Montalto Uffugo il “Leoncavallo Dance Festival”: sabato la presentazione del concorso internazionale

Si terrà sabato 17 settembre con inizio alle ore 11:00, presso la sala di rappresentanza del sindaco del municipio di Montalto Uffugo, la conferenza stampa di presentazione della prima edizione del Concorso Internazionale “Leoncavallo Dance Festival”. Moderata dalla giornalista Rita Russo, la conferenza stampa vedrà gli interventi di Pietro Caracciolo, sindaco di Montalto Uffugo; Gianfranco Bria, assessore alla cultura di Montalto Uffugo; Simona Altomare, direttrice artistica del concorso; Natascia Cucunato, giurata; Eleonora Sirianni, referente gestione canali social concorso. Si tratta di un evento che oltre a vedere la partecipazione di Vincenzo Mandarino, tenore del Petruzzelli di Bari, avrà un’impronta molto particolare, fuori dagli schemi. Un evento le cui prerogative saranno illustrate in conferenza stampa in primis da Simona Altomare, maestra e direttrice dell’ “Accademia della Danza”, ideatrice dell’evento che, anticipiamo, nasce dalla volontà di promuovere i talenti locali o del territorio e perché no, fornire un trampolino di lancio per una carriera lavorativa nel mondo artistico della danza.

Con gli obiettivi preposti, la giuria non poteva essere che di spessore e difatti le performance dei danzatori saranno valutate da una Giuria Internazionale composta dal Maestro Alex Atzewi, coreografo internazionale di danza contemporanea e fondatore della Atzewi Dance Company, coreografo nei concerti per Vasco Rossi e scelto da Bolle nel progetto Ondance; da Stefano Forti, coreografo Rai per gli spettacoli di Raffaella Carrà e Heather Parisi; da Alessandro Rende, ballerino del Teatro dell’Opera di Roma e docente di danza classica, direttore di Italian Dance Award, Europaindanza e Foligno Danza Festival, direttore della scuola di Danza del Teatro Brancaccio di Roma; da Francesco Annarumma, da Natascia Cucunato. Il concorso è strutturato in due fasi.

La prima, iniziata già lo scorso 11 luglio e terminata il 30 agosto, ha visto la preselezione on line di tre artisti, scelti dalla giuria per accedere al galà del 25 settembre. La seconda, è la fase finale del concorso, quella che vedrà gli artisti esibirsi e competere sul sagrato del Duomo della Madonna della Serra. Tutti i premi in palio sono attinenti al mondo della danza. Si va dai periodi di formazione e tirocini alle ammissioni in prestigiose scuole di danza nazionali, dai contratti di lavoro alla partecipazione ad eventi di settore. In linea con lo spirito del concorso, i premi sono stati scelti con cura al fine di migliorare l’esperienza e la carriera dei vincitori del concorso.

Per saperne di più e per tutti i dettagli, l’appuntamento è dunque con la conferenza stampa di sabato 17 settembre a Montalto Uffugo centro.