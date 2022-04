Al Liceo Classico ‘Telesio’ di Cosenza la seconda edizione del DebaTELESIO

Il DebaTELESIO II edizione si è tenuto il 12 e 13 aprile 2022 presso il Liceo Classico ‘Telesio’ di Cosenza. Il Debate è una metodologia trasversale che consiste in un confronto nel quale due squadre (composte ciascuna di quattro studenti che dibattono tre per volta) sostengono e controbattono un’affermazione o un argomento dato dall’insegnante, ponendosi in una posizione PRO oppure CONTRO, favorendo il cooperative learning e la peer education non solo tra studenti, ma anche tra docenti e tra docenti e studenti. Le squadre iscritte al torneo d’istituto erano dodici.

I dibattiti erano regolamentati da un coach ( studente “arruolato” tra chi aveva partecipato alle Olimpiadi Regionali e Nazionali in italiano e in inglese del Debate) e da un timekeeper/mediatore (studente che aveva frequentato il Pon Debate d’istituto).

Il ruolo dei giudici di gara in ogni partita è stato ricoperto da tre docenti e, avendo disputato sei dibattiti nella prima fase, tre nella seconda, due nella semifinale e uno nella finale, i docenti coinvolti sono stati in tutto 38 ( nella finale cinque giudici).

Nel gioco di squadra, una caratteristica importante che viene riconosciuta ad un ottimo debaters è l’esercizio del Fairplay come pratica di rispetto delle idee diverse dalle proprie, come capacità di immedesimarsi in prospettive contrarie e visioni differenti da quelle ritenute scontate, ma, soprattutto, il rifiuto di qualsiasi forma di sopraffazione e di violenza verbale e, quindi, fisica.

E’ risultato spontaneo dedicare la giornata della finale del DebaTELESIO, il 13 aprile 2022, alla NON VIOLENZA e CONTRO la GUERRA. Iniziando l’ultima parte della giornata con l’inno ucraino, poi con “Imagine” di John Lenon, dalla voce di Serena Imbrogno, accompagnata dal violino di Sofia Caligiuri insieme ai compagni di classe della 1 C ordinamento, continuando con “Zombie” dei Cranberries interpretata da Giovanni Marano e con la performance di Matteo Ferraro ed il suo “mash-up” di “Another brick in the wall” parte 1 e 2 dei Pink Floyd, per poi arrivare alla finale del torneo con il dibattito che ha avuto come “claim”: PUO’ ESSERE CONSIDERATA “GIUSTA” UNA GUERRA COMBATTUTA IN DIFESA DEI DIRITTI INVIOLABILI DELL’UOMO.

La conduzione dell’intrattenimento è stata affidata ai coaches già navigati Carlo Mascherpa (5 B cambridge), Sara Martino (5 Eordinamento), Teresa Maria Ferraro (4 C ordinamento) e su Teams da Maria Gabriella Barbarossa (4 C ordinamento). Questi studenti, oltre a condurre l’evento, hanno impreziosito con la loro esperienza i diversi dibattiti.

Responsabile dell’evento è stata la prof.ssa Maria Francesca Tiesi, e la prof.ssa Maria Pia Domanico ha condotto insieme a lei le varie fasi dell’evento: alla regia tecnica Maria Giulia Porchia ( 5 E ordinamento) e Angela De Luca (3 B biomedico) coadiuvate dal tecnico di laboratorio Antonella Siciliano; i timekeepers Francesco Piro ( 4 B cambridge), Vincenzo Caputo ( 3 B europeo), Barbara Gagliardi e Giada Imbrogno ( entrambe della 3 B biomedico) che hanno condotto la finale e Anna Ciardullo (5 E ordinamento) che ha aiutato la regia ed i timekeepers.

Il Dirigente, ing. Antonio Iaconianni, entusiasta ha dichiarato: «Un grazie particolare alla nostra ottima docente Maria Francesca Tiesi che ha organizzato e coordinato questo straordinario evento. Grazie a tutti coloro che sono intervenuti, particolarmente agli studenti che sono il motore di ogni nostra iniativa e poi alle docenti del team Debate Amelia Rovella e Francesca Costanzo che da novembre scorso hanno seguito le diverse esperienze, anche se solo on line, in giro per l’Italia. E’ stato un evento meraviglioso e di straordinario impatto formativo per i nostri studenti. Mi piace sottolineare – ha continuato Iaconianni – che lentamente anche al Liceo ‘Telesio’ dopo anni di blocco pandemico, riprendono le attività extracurriculari ed annuncio che è nostra intenzione promuovere delle gare di debate tra le scuole della Città per il prossimo anno. Nonostante – ha concluso il Preside – le competenti argomentazioni della squadra PRO ( detta IPAZIA le cui componenti, tutte al femminile, sono state, le splendide Beatrice Biasone, Giorgia Cupelli, Caterina Marasco e Claudia Quarta, della 5 B cambridge), la squadra CONTRO (denominata SOCRATE con i fantastici Alexia Roy, Daniele Valentino, Pietropaolo Guido e Rosario Chiappetta anche loro della 5 B cambridge) ha avuto la meglio e ha vinto la seconda edizione del DebaTELESIO. Complimenti a loro, a quanti hanno partecipato e permesso tutto questo ed appuntamento al prossimo anno!»