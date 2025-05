Restart Festival annuncia i primi ospiti: Simone Martello, in arte Martex, e “Tonio Cartonio” al secolo Danilo Bertazzi

È tutto pronto alla Casa della Cultura di Lamezia Terme (ex Hub Vaccinale) per accogliere la prima edizione di Restart – Festival, la fiera che celebra il mondo del gaming e della cultura pop in tutte le sue forme, con un programma fitto di attività, tra tornei, cosplay, aree espositive, e show dal vivo, dal 31 maggio al 1° giugno 2025.

Sui canali social ufficiali sono stati già svelati i primi nomi ufficiali del programma.

Il 31 maggio sarà protagonista Simone Martello, in arte Martex, creator lametino classe 1993 che ha saputo costruire, video dopo video, una community solida e affezionata, superando il traguardo del milione di iscritti su YouTube. Attivo sulla piattaforma dal 2007, Martex ha intrattenuto i suoi fan con centinaia di contenuti dedicati al mondo del gaming: da GTA a Clash of Clans, da Fortnite a Stumble Guys, presenza ormai amatissima dal pubblico. Il suo canale uno dei più seguiti in Italia nel settore. Martex è anche autore del libro “Chi perde cade”, pubblicato nel 2024, in cui racconta con ironia e sincerità il suo percorso di gamer e youtuber, tra sfide online, passioni digitali e sogni diventati realtà.

Il giorno successivo, 1° giugno, sarà invece la volta di un personaggio che ha segnato l’immaginario di un’intera generazione: Danilo Bertazzi, storico interprete di Tonio Cartonio, il folletto buono della Melevisione, programma cult andato in onda per anni sui canali Rai e ancora oggi nel cuore di un’intera generzione. Oltre alla TV, Bertazzi è da tempo impegnato in teatro e nella divulgazione per l’infanzia, portando in scena progetti capaci di unire tenerezza, ironia e attenzione educativa. La sua partecipazione a Restart rappresenta un ponte simbolico tra il mondo dell’intrattenimento per bambini degli anni Duemila e le nuove forme di narrazione e gioco dell’era digitale. Con il suo stile unico e la sua empatia comunicativa, Bertazzi si rivolgerà a grandi e piccini in un incontro che sarà un momento di riflessione, gioco e racconto su come la fantasia continui ad essere un elemento fondamentale, anche nell’universo tecnologico di oggi.

Il festival prenderà vita all’interno di un’area di oltre 2.000 metri quadrati e si rivolgerà non solo a gamer esperti e sviluppatori, ma anche a famiglie, appassionati e curiosi di ogni età.

Restart – Festival del Gaming nasce da un progetto ambizioso che vede la collaborazione tra la Cooperativa Sociale InRete, il Comune di Lamezia Terme e numerose realtà culturali e aziende del settore – come Games Time Italia, Associazione Culturale TuoMuseo, Artfiles, Arci Lamezia Terme/Vibo Valentia Aps, Arci Servizio Civile Lamezia Terme/Vibo Valentia Aps, Arci Servizio Civile Calabria Aps, Arci 404 Aps, Games Time Lamezia Terme, Desme Digital SRL e molti altri – con il finanziamento dell’Agenzia per la Coesione Territoriale (oggi Presidenza del Consiglio dei Ministri).