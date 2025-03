Le corsiste lametine del bando Bocconi raccontano la loro esperienza: appuntamento al 18 marzo

– Il Soroptimist Club di Lamezia Terme ha organizzato l’evento “Le corsiste del Bando Bocconi”, che si terrà martedì 18 marzo 2025 alle ore 17.00 nella Sala degli affreschi della Biblioteca comunale “Oreste Borrello” a Lamezia Terme.

Un incontro speciale dedicato alle giovani donne lametine che negli anni passati hanno partecipato al bando promosso dal Soroptimist in collaborazione con la prestigiosa SDA Bocconi School of Management. Sarà un’occasione per ascoltare le testimonianze dirette delle corsiste e conoscere il valore di questa esperienza formativa.

Dopo i saluti di Luigina Pileggi, presidente Soroptimist Club Lamezia Terme e Annalisa Spinelli, presidente Commissione Pari Opportunità e Assessore alla Cultura del Comune di Lamezia Terme, l’incontro sarà arricchito dall’intervento di Donatella De Grazia, socia del Soroptimist Club Lamezia Terme, che dialogherà con le ex partecipanti al bando, dando voce ai loro racconti e alle esperienze maturate.

L’evento è realizzato con il patrocinio della Città di Lamezia Terme, Commissione Pari Opportunità e Assessorato alla Cultura.

Anche quest’anno il Soroptimist International d’Italia insieme a SDA Bocconi ha promosso il bando, dal titolo “Futuro al Femminile: Women in Leadership”, che si pone l’obiettivo di valorizzare il lavoro delle giovani donne, offrire quindi elementi di riflessione per comprendere ed interpretare l’attuale contesto socio politico ed economico.

Il Soroptimist Club Lamezia Terme sta cercando potenziali candidate a cui proporre l’esperienza formativa. Destinatarie del corso sono giovani donne (l’età massima è 28 anni) in possesso di laurea specialistica o magistrale, buona conoscenza della lingua inglese, residenti, domiciliate o abitualmente dimoranti a Lamezia Terme e dintorni.