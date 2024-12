Open day: l’istituto Ardito Don Bosco pronto ad accogliere studenti e famiglie con “Tutti i colori della gioia”

L’Istituto Ardito Don Bosco è pronto ad aprire la porte con l’Open day: l’edizione 2024/2025 sarà all’insegna di “Tutti i colori della gioia”. L’appuntamento è lunedì 16 dicembre: un’intera giornata per conoscere più da vicino un istituto che si qualifica come importante presidio di istruzione.

“La volontà è quella di presentarci in modo autentico – ha ribadito la dirigente Margherita Primavera – regalando alle famiglie e agli studenti che verranno a farci visita quell’atmosfera di gioia, impegno, sinergia e collaborazione che si dispiega nell’attività quotidiana di ogni componente della nostra scuola. Il saggio di un percorso comune e condiviso che ogni giovane avrà poi modo di vivere attraverso la propria personale e particolare esperienza”.

L’incontro sarà scandito in molteplici momenti e occasioni che interesseranno i diversi gradi di scuola: l’infanzia in doppio turno dalle 10 alle 12 e, pomeriggio, dalle 15 alle 16; la primaria dalle 15:30 alle 17:30; la secondaria dalle 17:30 alle 19:30.

Tante le attività in cantiere per raccontare il percorso formativo che bambini e ragazzi si apprestano a vivere all’interno della scuola. La comunità dell’Istituto Ardito Don Bosco invita dunque ad una conoscenza che è fatta di contatto e relazioni umane dove teoria e pratica possano trovare la giusta sintesi attraverso le varie discipline scolastiche.

Tutti i dipartimenti hanno lavorato per cucire insieme la tela più variopinta e rappresentativa della scuola. La lettura e la scrittura per imparare ad interpretare la realtà e ispirare sentimenti di gentilezza e di giustizia; le lingue per costruire e agevolare le relazioni e la convivenza tra i popoli. La matematica, le scienze e la tecnologia che guardano al futuro attraverso il coding, la robotica e la realtà aumentata; l’arte come testimonianza e volontà di preservare il mondo attraverso il riciclo creativo. E ancora la musica, il canto, l’interpretazione per toccare le corde del cuore ed educare alle emozioni, fino ai colori del giubileo e della pace. E’ così che il corpo docente e gli studenti si preparano ad accogliere e contaminare quanti si apprestano a vivere la scuola. Una sfida importante da affrontare con gioia ed entusiasmo perché per crescere bisogna avere radici solide e il giusto slancio verso il futuro.