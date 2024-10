L’alunna Giovanna Cerra, della classe 4BL del Liceo linguistico del Polo Liceale Campanella – Fiorentino di Lamezia Terme, vincitrice della borsa di studio nazionale relativa al programma “Deutscland Plus” promossa dall’Ambasciata Tedesca, ha iniziato il nuovo anno scolastico arricchita da un’esperienza particolarmente formativa. Ha trascorso due settimane in una famiglia ospitante a Dresda, frequentando il Bertolt Brecht – Gymnasium Dresden e soggiornando per una settimana nella città di Berlino. Queste le parole della studentessa rimasta particolarmente entusiasta dall’organizzazione del viaggio:

“Ho trovato un gruppo magnifico verso il quale sono immensamente grata, per aver trascorso insieme momenti di gioia, si tratta di 12 ragazzi provenienti da diverse regioni d’Italia che sono diventati una grande famiglia. Le sfide non sono mancate, le giornate erano piene. La sveglia suonava alle 5:30, subito la corsa in bici per raggiungere la scuola. Le lezioni erano molte e tutte in lingua tedesca, ma nel giro di pochi giorni tutto è diventato abitudine. Guardando indietro, posso dire che questo periodo di scambio è stata una delle esperienze più significative della mia vita. Non solo ho ampliato i miei orizzonti culturali e linguistici, ma ho anche scoperto molto su chi sono e su cosa desidero per il mio futuro. Questa avventura mi ha insegnato che il mondo è vasto e variegato, ma che alla fine, le connessioni umane sono ciò che ci unisce”.

La Dirigente del Polo Liceale “Campanella – Fiorentino” di Lamezia Terme, dott.ssa Susanna Mustari e i docenti del Dipartimento di Lingua e letteratura tedesca (Prof.sse Mader, Lucchino, Mantella e Pronestì) ringraziano la Segreteria della Conferenza Permanente dei Ministri dell’Istruzione dei Länder della Repubblica Federale Tedesca per l’opportunità offerta.