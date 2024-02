Trionfo di colori e di gioia alla festa di carnevale al Parco Gaslini di Catanzaro

Centinaia di bambine e bambini, insieme alle loro famiglie, questa mattina hanno sfilato al Parco Gaslini di Catanzaro in occasione della manifestazione di Carnevale. L’evento,

inizialmente previsto per domenica 11 febbraio e rinviato a oggi a causa delle avverse condizioni meteorologiche, è stato organizzato dall’associazione culturale RI.MA.TE con il patrocinio gratuito dell’Amministrazione comunale di Catanzaro.

Fin dalle prime ore della mattinata, il Parco Gaslini si è animato con una festosa parata di benvenuto, che ha visto sfilare mascotte in gommapiuma, personaggi fiabeschi amati dai più piccoli, entusiasmanti animatori e artisti di strada – tra cui trampolieri, maghi illusionisti, e un affascinante Teatro dei Burattini, dimostrando la ricchezza e la varietà dell’offerta culturale e ludica pensata per coinvolgere visitatori di ogni età, ma soprattutto per i più piccoli.

La manifestazione è stata un’occasione unica per le famiglie di vivere insieme la magia del Carnevale, in un ambiente divertente, dove gli artisti della CN Eventi, guidati da Cristian Napoli, hanno regalato momenti indimenticabili di gioia.