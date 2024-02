Lamezia Terme, festa di Carnevale con i “Los Locos”

La manifestazione di Carnevale, I colori dell’Allegria, vi dà appuntamento per oggi pomeriggio. 13 febbraio, a partire dalle ore 15.30, su corso Nicotera di Lamezia Terme . Una festa dedicata a bambini e genitori per salutare il Martedì Grasso con i coriandoli, maschere e la musica coinvolgente dei “Los Locos”. A salire sul palco del carnevale lametino infatti, dal primo pomeriggio, saranno i Los Locos, composto da Roberto Boribello e le sue girl’s. I Los Locos hanno pubblicato cover di noti brani di genere pop latino come “El Meneaito”, “Macarena”, “Mueve la colita” oltre all’inedito “Ai Ai Ai”, sigla delle prime stagioni della nota fiction di Rai 1, Un medico in famiglia. Una musica la loro, protagonista indiscussa delle feste in maschera. Ma non finisce qui! Per i bambini non mancheranno numerose sorprese e la tanto attesa parata delle mascotte con i loro personaggi preferiti. Dal tardo pomeriggio e sino a sera, l’animazione della festa sarà scandita sarà dalla musica dell’orchestra italiana “Carnival live band”. Oggi la tristezza non vale, perché vi sarà la festa di Carnevale.