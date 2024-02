Giornata nazionale per il contrasto al bullismo e cyberbullismo all’IPS di Lamezia Terme

L’IPS ad indirizzo agrario ed odontotecnico di Lamezia Terme, diretto dal Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Francesca Amendola, in collaborazione con l’IC “Nicotera – Costabile”, guidato dal Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Angela Bilotti, ha organizzato in occasione della giornata nazionale sul contrasto al bullismo ed al cyberbullismo, un incontro formativo con la partecipazione di esperti esterni, la psicologa dott.ssa Luciana De Fazio ed il Comitato Pari Opportunità del Foro di Lamezia Terme, avvocati Mariannina Scaramuzzino, Raffaella Mascaro, Francesca Longo e Merilisa Del Giudice. Ha moderato l’evento il prof. Sergio La Grotteria.

I relatori hanno disquisito magistralmente e con grande competenza sull’argomento in questione riuscendo a catturare l’attenzione degli alunni che hanno seguito con grande interesse e partecipazione, ponendo domande e chiarimenti in merito. Dopo i saluti dei Dirigenti Scolastici ha preso la parola il Presidente del Comitato, avvocato Scaramuzzino, che ha messo in evidenza come il fenomeno del bullismo non sia normato dal legislatore come fattispecie autonoma di reato ma i comportamenti posti in essere dai bulli vengano inquadrati in figure di reati previste dalla legge. Un ruolo significativo nel ridurre la dimensione del fenomeno – continua l’avvocato – è quello ricoperto dalla scuola che, in sinergia con la famiglia, ha il compito ed il dovere di comprendere eventuali dinamiche disfunzionali e gestire i conflitti che ne derivano. A tale proposito il Dirigente Maria Francesca Amendola è intervenuta informando i presenti che la scuola, molto attenta a questo fenomeno, ha adottato un protocollo di intervento per casi di (cyber)bullismo allo scopo di supportare gli studenti nella gestione delle criticità circa le relazioni affettive che nascono e si consolidano nella comunità scolastica. Una scuola vigile e sollecita che anche nelle altre sedi, la sede centrale di Decollatura e quella di Soveria Mannelli, nella giornata odierna ha predisposto delle attività volte ad informare e sensibilizzare gli studenti sull’argomento. L’avvocato Mascaro ha trattato il tema del cyberbullismo in tutti i suoi aspetti, evidenziando che esso è oggetto di apposito intervento normativo con la legge n. 71/2017. In conclusione dell’evento la psicologa si è soffermata sull’importanza di dare il giusto valore alle parole che usiamo nella relazione con l’altro: “Una parola, per chi ci ascolta, può essere un balsamo o un pugno in faccia”. Ha indicato come la via privilegiata da percorrere per arginare il fenomeno consista nella prevenzione che si può concretizzare coinvolgendo i ragazzi in attività creative come strumento per far emergere i loro talenti. Nel corso dell’incontro si è esibita l’orchestra musicale della scuola Nicotera – Costabile diretta dal prof. Fabio Sirianni. La platea presente ha espresso il proprio apprezzamento e gradimento con un lungo applauso.