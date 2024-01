Autonomia differenziata, Bosco: “Difendere unità del Paese con tutti i mezzi democratici a disposizione”

Il disegno di legge sull’autonomia differenziata è motivo di forte preoccupazione per il Paese e per il Mezzogiorno in particolare. È vero che essa è una previsione contenuta nella nostra Carta Costituzionale ma lo è in quanto semplice possibilità, mentre restano ineludibili e vincolanti i princìpi ai quali, quella stessa possibilità, se attivata, deve necessariamente attenersi. Attualmente, questo non sta avvenendo e la forte preoccupazione che si registra è determinata proprio dal pericolo che un’autonomia differenziata che non metta tutti i territori nelle medesime condizioni di partenza è solo un modo per accentuare le distanze tra le aree più forti del Paese e quelle più deboli. Con questa autonomia differenziata, non c’è alcuna garanzia che il Sud possa continuare ad ambire a una uguaglianza sostanziale in termini di diritti, servizi e quant’altro ancora difetta, tenendolo distante dal resto della Nazione. Generazioni di italiani sono cresciuti nello spirito dell’Unità, della solidarietà, della necessità che nessuno resti indietro. Tutto questo oggi è a rischio e quindi va difeso con tutti i mezzi che la democrazia mette a disposizione. L’iniziativa di oggi pomeriggio a Palazzo De Nobili è uno di questi. Tante piazze d’Italia, mentre il Senato discute il disegno di legge, saranno virtualmente collegate per far sentire all’unisono la loro voce contraria alla separazione irreparabile del Paese.