Trame Festival dei libri sulle mafie: giovedì 28 dicembre il primo incontro annuale dei volontarə “TRAME PEOPLE”

Con la dodicesima edizione di Trame Festival dei libri sulle mafie ormai alle spalle e la tredicesima in cantiere, è con grande entusiasmo che la Fondazione Trame ETS annuncia il primo incontro annuale dei volontarə del festival “TRAME PEOPLE”, un’esperienza lunga dodici anni che ha coinvolto circa novecento giovanə e giovanissimə provenienti da diverse province italiane.

L’evento si svolgerà giovedì 28 dicembre 2023 presso il centro culturale Civico Trame di via degli Oleandri a partire dalle 15.30.

In attesa di ritrovarsi in piazza in occasione di Trame.13, TRAME PEOPLE rappresenta un’occasione unica per rivivere le esperienze coinvolgenti e formative del festival, dalle quali è scaturita una comunità di volontarə appassionati e motivati.

Da Trieste a Siracusa, da Taranto a Varese, da Isola d’Asti a Racalmuto, da Lamezia Terme la Calabria i giovani di Trame danno vita ogni anno a un arcobaleno di colori nelle strade di Lamezia con le loro magliette “tramate”, dimostrando impegno e dedizione in ogni settore del festival, dalla logistica alla presentazione degli eventi, dall’amministrazione del bookshop alle attività di redazione, fino all’organizzazione del catering e dell’accoglienza delle presenze.

Il Primo incontro annuale dei volontarə sarà un’opportunità per condividere ricordi significativi e considerazioni sulle esperienze vissute, e continuare a far parte attiva della comunità di Trame anche a distanza, con l’obiettivo di raccogliere suggestioni e idee per il futuro, incoraggiando la partecipazione attiva di tutti i volontarə che rappresentano la linfa vitale di Trame.

Sono attesi numerosi i volontarə con la propria maglietta “tramata” preferita, ma non solo. L’opportunità di partecipazione e dibattito infatti è motivo di crescita dell’intera comunità come cittadinanza consapevole, autodeterminata e libera.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sull’evento, si consiglia di seguire i canali ufficiali e il sito www.tramefestival.it.

L’evento si inserisce nella rassegna Civic Up promossa dall’Associazione antiracket Lamezia Ala e dalla Fondazione Trame ETS e sostenuta con i fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese.