Lamezia Terme celebra il pittore Mattia Preti con un evento targato Dorian

Il prossimo venerdì 29 dicembre, la città di Lamezia Terme si prepara a rendere omaggio al celebre pittore Mattia Preti, noto come il Cavalier Calabrese, in un evento imperdibile organizzato da Dorian – la cultura rende giovani. Il focus su colui che è considerato il più grande pittore della Calabria sarà guidato dal dott. Giuseppe Antonio Bagnato.

L’evento, inserito nella rassegna Calabria (he)Art – Nel cuore dell’arte calabrese, avrà luogo nel suggestivo centro storico di Sambiase, precisamente presso la sede dell’associazione culturale San Nicola, un contesto perfetto per celebrare l’eredità artistica di Mattia Preti. A dare il benvenuto agli ospiti e introdurre la serata sarà il dott. Giovanni Mazzei, presidente di Dorian – la cultura rende giovani, che aprirà la serata con i suoi saluti iniziali.

La partecipazione all’evento sarà impreziosita dalla presenza delle autorità locali, con il sindaco di Lamezia Terme, Paolo Mascaro, e l’assessore alla Cultura, Giorgia Gargano, che renderanno omaggio al genio artistico di Preti e alla sua influenza nella storia culturale della regione.

Questo incontro rappresenta un momento significativo non solo per gli appassionati d’arte, ma anche per la comunità locale, in quanto il pittore calabrese Mattia Preti ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama artistico e culturale della regione.

L’importanza dell’evento è ulteriormente sottolineata dal patrocinio congiunto del comune di Lamezia Terme e Taverna (CZ), che riconoscono e sostengono l’importanza di onorare la memoria di un grande artista che ha contribuito in modo tangibile alla storia e all’identità culturale della Calabria.

L’appuntamento, che promette di essere un’occasione unica per immergersi nell’arte e nella storia, è atteso con grande interesse dalla cittadinanza e dagli amanti dell’arte, pronti a celebrare insieme il ricco patrimonio culturale della Calabria attraverso la figura di Mattia Preti, il Cavalier Calabrese.

In un momento in cui la valorizzazione della cultura locale è di fondamentale importanza, eventi come questo assumono un ruolo centrale nel preservare e promuovere l’eredità artistica e culturale delle nostre terre.

L’appuntamento è per venerdì 29 dicembre nel cuore di Sambiase, dove la storia e l’arte si fonderanno in un omaggio vibrante al genio di Mattia Preti.