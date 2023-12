All’Antico Mulino delle Fate di Lamezia Terme il 27 dicembre presentazione del libro “Fatti d’arte e fantasia” di Teresa Matera, con Ippolita Luzzo e Giorgia Gargano

Il 27 dicembre, presso l’Antico Mulino dele Fate alle ore 17,45, sarà presentato il libro FATTI D’ARTE E FANTASIA (Reportage Edizioni) della docente e artista lametina Teresa Matera.

Converseranno con l’autrice Ippolita Luzzo, nota blogger e critica letteraria, e Giorgia Gargano, archeologa e assessora alla cultura del Comune di Lamezia Terme.

FATTI D’ARTE E FANTASIA è un libro particolare: è studio e ricerca, stesura del project work finale di un master ma anche fiabe e ricordi d’infanzia, amore per luoghi e persone, arte, storia e leggenda che si incrociano con nuovissime tecnologie digitali per dare luogo ad una vera immersione nella bellezza. Pezzi di un fantastico puzzle che diventano progetto per la valorizzazione del patrimonio culturale e omaggio alla propria città, Lamezia Terme.

Ma perché FATTI D’ARTE? Il senso è duplice: si riferisce al fatto che ogni persona è, similmente ad un’opera d’arte, unica e non replicabile, ma anche alle infinite possibilità di creazione di narrazioni e linguaggi per descrivere arte, cultura e storia. Con FATTI D’ARTE E FANTASIA la fata Gelsomina ci prenderà per mano e ci racconterà di nuovo affascinanti storie ma questa volta “letteralmente”, perché operando sulle pagine del libro potremo ascoltare proprio la sua voce. Un’altra magia della nostra cara fata.

BIO. Docente, pittrice, storica dell’arte, restauratrice e curatrice museale, Teresa Matera è nata e vive a Lamezia Terme. Sin da giovanissima si dedica alla pittura e alla decorazione e frequenta con profitto l’Accademia di Belle Arti di Catanzaro. Dopo la laurea si abilita all’insegnamento di Disegno e Storia dell’Arte. Consegue la qualifica professionale regionale di Esperta Tessitrice e Restauratrice di tessuti antichi, in collaborazione con l’Istituto per il Restauro Palazzo Spinelli di Firenze. Da artista in continua evoluzione oltre all’arte figurativa sperimenta la Fiber Art o Arte Tessile (tecnica che abbina il tessile al colore). Contemporaneamente all’insegnamento del disegno e della storia dell’arte, si dedica all’approfondimento della tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali, grazie ad una importante borsa di studio e consegue il master di II livello in “Gestione dei beni culturali e nuove tecnologie”. Il libro «Fatti d’arte e fantasia» nasce dalla stesura del project work finale del Master.