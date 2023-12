“A farla amare comincia tu”: a Catanzaro lo spettacolo di Olivadese ispirata alla storia di Rachele De Nobili e Saverio Marincola

A farla amare comincia tu, la rassegna natalizia del Comune di Catanzaro diretta artisticamente da Antonio Pascuzzo, entra nel vivo. Dopo gli eventi di apertura con la Ottopiù Marching Band e i CiaoRino, la rassegna torna domani con un doppio appuntamento all’insegna del teatro e della musica d’autore. Alle ore 17 (e in replica alle 19) a Palazzo De Nobili, sede dell’amministrazione comunale del capoluogo, andrà in scena una produzione originale di “A farla amare comincia tu” ispirata alla storia di un amore “fatto di parole mai dette e baci mai dati” che nella Catanzaro dell’800, ha unito, intensamente e tragicamente, due giovani, Rachele De Nobili e Saverio Marincola, appartenenti a due aristocratiche famiglie rivali. Una vicenda tragica e complessa, quella dei due giovani catanzaresi, che rivivrà grazie al monologo “Non ti ho mai baciato” scritto da Franco Corapi, diretto da Vincenzo Lazzaro e interpretato da Claudia Olivadese. Una performance nella quale l’attrice s’interroga, attraverso la storia di Rachele e Saverio, sulle dinamiche universali che portano a fare delle scelte oppure a non farle.

A seguire, alle 22.30 all’Oratorio del Carmine una nuova (l’ennesima) scoperta di A Farla Amare: la giovanissima musicista e cantautrice napoletana Alessandra Tumolillo, che saprà incantare l’attento pubblico che segue la rassegna.

Alessandra Tumolillo, cantautrice, chitarrista ed attrice, nasce a Napoli il 7 settembre 2000. Inizia a suonare la chitarra e a cantare nel 2012 come autodidatta. Nel 2013 inizia a prendere lezioni di strumento e nel frattempo, due anni dopo, sul web raccoglie migliaia di visualizzazioni con il suo video virale della cover “Abbracciame” di Andrea Sannino. Nel 2018 entra come allieva del maestro Pietro Condorelli al Conservatorio di San Pietro a Majella (NA). Nell’ottobre del 2021 si laurea alla triennale di chitarra jazz.

Numerose sono le sue esibizioni live, avvalendosi di collaborazioni quali: Ernesto Vitolo, Michael Rosen, Elisabetta Serio, Roberto Giangrande, Mimì Ciaramella, Ferruccio Spinetti (componenti degli Avion Travel) Jake Sherman, Shai Maestro ecc. Apre il concerto di Sergio Cammariere al Moro di Cava dei Tirreni e degli Avion Travel nel 2019. Diventa una dei protagonisti del film “Alessandra, un grande amore e niente più” di Pasquale Falcone con musiche di Peppino di Capri. Due dei suoi brani inediti (tra cui “Spell” e “Il cammino” ) diventano colonne sonore di due film prodotti da CattleyaLab Rai Cinema (“La fuitina Sbagliata”) e Opera Totale (“Anime Borboniche”). Numerose sono le interviste radiofoniche Rai, ospite a “Music and the city” su Rai3 e numerosi sono i suoi articoli sui quotidiani. È protagonista nello spettacolo “Troisi Poeta Massimo” al Teatro dei Dioscuri al Quirinale (Roma) con la regia di Stefano Veneruso, replicato successivamente al Maschio Angioino a Napoli. Attualmente frequenta il Biennio di Chitarra Jazz al conservatorio San Pietro a Majella di Napoli.