Natale a Pianopoli: l’Amministrazione comunale annuncia il programma delle festività

Le feste del cuore a Pianopoli eventi speciali in corso già da diversi giorni e, per fine anno, tre appuntamenti da ricordare: tra questi l’evento del primo gennaio 2024 alle 19 ovvero il concerto live di Santino Cardamone.

“Proseguono con successo le manifestazioni organizzate per le festività natalizie dal Comune di Pianopoli. La presenza numerosa in questi giorni di tante famiglie ci riempie di gioia – afferma la sindaca Valentina Cuda – È gratificante, in momenti così difficili, poter dare serenità con sorprese e sorrisi ai bambini, ai nonni, alle famiglie della nostra comunità. Nei Comuni non è sempre facile organizzare delle iniziative ma, a Pianopoli, grazie anche al sostegno della Pro Loco e alla collaborazione di alcune associazioni, siamo riusciti a fare un programma molto bello con l’intento di regalare momenti di incontro, condivisione e allegria un po’ per tutte le fasce d’età”.

“In questi giorni – sottolinea ancora Valentina Cuda – abbiamo accolto tanti visitatori da tutto il comprensorio. L’auspicio è quello che ancora tanti calabresi scelgano Pianopoli per divertirsi negli ultimi giorni dell’anno. Infatti, abbiamo in calendario appuntamenti molto interessanti e che daranno modo a tutti di trascorrere dei lieti momenti e a noi l’opportunità di aggregare con il sorriso più generazioni. Auguro tanta serenità e buone feste a tutti”.

Sintesi del programma per i prossimi giorni:

Martedì 26 dicembre ore 17:00 corso Roma

RESPIRA PIANOPOLI, la magia dell’arte di strada da ammirare a testa in su

30 dicembre corso Roma

TUTTI IN CARROZZA in giro sul treno insieme a Babbo Natale, con la collaborazione del Sistema Accoglienza Integrazione, Progetto Cooperativa sociale Enea. Ci sarà anche il giro in carrozza per le famiglie.

Primo gennaio

Il divertimento è assicurato per tutti con Santino Cardamone in concerto. Vi aspettiamo alle 19:00 su corso Roma dove brinderemo insieme al nuovo anno.