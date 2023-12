Scopri Catanzaro: tutti gli eventi nell’ambito della rassegna della cooperativa “Artemide”

Bike Tour, Natural Trekking, Urban Trekking, Weekend al Museo, Caccia al Tesoro, Una notte al Museo e Una Notte nei Sotterranei. La storia, la natura, la cultura e il divertimento si intrecceranno nel cuore del centro storico in occasione della rassegna “Scopri Catanzaro” promossa dalla Cooperativa Artemide nell’ambito del cartellone natalizio “Finalmente Natale” allestito dall’amministrazione comunale. I principali luoghi di attrazione della città saranno al centro di nuovi itinerari escursionistici che hanno l’obiettivo di valorizzare e rilanciare la tradizione e l’identità di Catanzaro.

ùSi parte la mattina di sabato 23 dicembre alla scoperta dei musei cittadini con guida turistica: MARCA con la mostra di Lucio Parrillo, uno dei più apprezzati fumettisti e disegnatori, Museo del Rock, Casa della Memoria di Mimmo Rotella e Museo diocesano d’Arte Sacra saranno le tappe di una visita guidata che mira ad accrescere la consapevolezza del valore artistico e civile della cultura all’interno del nostro territorio. L’ingresso è gratuito per i bambini fino a 13 anni. Nel giorno di Santo Stefano, il 26 dicembre ritorna alle 10 il Natural Trekking sulle orme della natura al parco della Biodiversità Mediterranea, mentre alle 16.30 sarà la volta del Bike Tour tra le vie della città con le bici a pedalata assistita fornite dall’AMC.

Seguirà la due giorni con gli eventi più attesi: Giovedì 28 dicembre “Una notte al museo” – in collaborazione con Flavor, associazione specializzata nell’intrattenimento – con le visite accompagnate da guide turistiche all’interno dello spazio espositivo del Complesso Monumentale del San Giovanni, che ospita la mostra “Caravaggio. Non c’è energia senza colore”, arricchite da un mix di saperi e sapori che coniugano l’arte museale e l’arte dei cocktail all’italiana. Un nuovo accostamento tra arte e musica, che proseguirà venerdì 29 dicembre con la Notte nei sotterranei del castello, tra visite guidate in esclusiva nelle gallerie, la mostra temporanea di Genesi-Epifanie contemporanee e il djset live music a cura di Amatori Arte e Factory+.

“Scopri Catanzaro” continuerà giorno 30 dicembre alle 10 e il 5 gennaio 2024 alle 15.30 con gli Urban Trekking alla ricerca di antichi mestieri e di oggetti sapientemente foggiati a mano dai maestri artigiani catanzaresi. Infine, per l’Epifania il 6 gennaio, alle 10.30, l’evento tanto atteso dai bambini, la caccia al tesoro della Befana in Villa Margherita.

Un programma che sposa a pieno gli sforzi dell’Amministrazione comunale nell’educare all’arte attraverso la convivialità, invitando i cittadini a riappropriarsi del senso di comunità e a conoscere ed amare la propria città. Per maggiori informazioni e dettagli è possibile consultare il portale https://www.artemidecatanzaro.it.