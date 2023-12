Fervono i preparativi per “Lamezia in Festa per un Capodanno di Gusto”

Lamezia Terme si prepara a salutare il nuovo anno con un evento dedicato alla musica e al divertimento per tutte le età. “Lamezia in Festa per un Capodanno di Gusto” è pronta a regalare un’esperienza gioiosa per celebrare insieme l’arrivo del 2024.

Con l’intento di condividere con i cittadini il programma della serata che verrà a breve formalizzato, l’Amministrazione Comunale ha deciso di rivelare in anticipo le proposte artistiche che animeranno corso Numistrano di Nicastro, durante la notte 31 dicembre ed il 1° gennaio.

La serata, inserita nel cartellone degli eventi natalizi cittadini, prenderà il via con un sottofondo musicale che avvolgerà Corso Numistrano a partire dalle 23:30, creando l’atmosfera ideale per accogliere il nuovo anno. Ma l’apice della festa arriverà dopo la mezzanotte, quando sul palco di Lamezia Terme, si esibirà uno storico gruppo musicale: “I Matia Bazar”.

Conosciuti per le iconiche hit degli anni ’70, i Matia Bazar hanno saputo evolversi negli anni ’80, abbracciando sonorità moderne del pop elettronico. Un viaggio attraverso i grandi successi della musica italiana, incluso il loro ultimo straordinario lavoro con il famoso deejay e produttore francese Bob Sinclar nella nuova versione di “Ti Sento”.

Una serata all’insegna della socialità e dell’intrattenimento, dove la musica, lo spettacolo e le emozioni si fonderanno per offrire una festa per tutti i presenti. La variegata selezione di artisti, i suggestivi allestimenti avranno il compito di regalare ai partecipanti un Capodanno indimenticabile, all’insegna della gioia e della condivisione.

La Diversità Musicale in Festa sarà protagonista a Lamezia Terme con uno spettacolo che celebra la variegata armonia dei generi musicali, abbracciandone la diversità artistica e generazionale.

Ma la festa non si fermerà qui e proseguirà con la adrenalinica kermesse degli artisti di DANCE FESTIVAL 90/2000 LIVE SHOW, un’esplorazione coinvolgente dei generi musicali che promette di far ballare e divertire il pubblico più giovane e non solo.

Alla consolle DJ Jump, affermato DJ/Producer Italiano della dance nazionale e internazionale. Con lui a far divertire il pubblico lametino ci saranno:

Roby Rossini, un’icona dell’italo dance degli anni 2000, con oltre vent’anni di successi e di energia da regalare al pubblico;

Paps, un nome imprescindibile nella musica da discoteca, famoso per brani che hanno scaldato le piste da ballo di diverse generazioni;

Erika De Bonis, una talentuosa cantante italiana di musica dance, pronta a emozionare il pubblico con la sua voce vibrante;

Regina, con la sua voce graffiante e indimenticabile, che ha saputo catturare l’attenzione del pubblico con successi indimenticabili come la versione di “Killing Me Softly” del ’96.

Il DANCE FESTIVAL 90/2000 LIVE SHOW è un’incredibile formazione di artisti che regaleranno una musica spensierata e coinvolgente, un invito irresistibile a ballare e divertirsi per tutte le generazioni.