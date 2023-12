Catanzaro, isola pedonale natalizia: l’ordinanza del comandante della polizia municipale

Il comandante della Polizia Municipale, Vincenzo Ruocco, premessa la volontà del sindaco Nicola Fiorita di istituire l’isola pedonale su Corso Mazzini, con propria ordinanza ha disposto quanto segue.

Sabato 16 e venerdì 22 Dicembre 2023 e successivamente, nel periodo dal 26 al 30 Dicembre 2023, vengono adottati i seguenti provvedimenti:

• dalle ore 16,00 alle ore 20,30, istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su Corso Mazzini nel tratto compreso tra Piazza Garibaldi e Piazza Cavour, compreso Piazza Rossi (Prefettura) e Piazza Grimaldi;

• dalle ore 17,30 alle ore 20,30, interdizione del traffico veicolare e istituzione di area pedonale su Corso Mazzini nel tratto compreso tra Piazza Garibaldi e Piazza Cavour;

• Sarà consentito l’attraversamento di Corso Mazzini: da Via Case Arse a Via Discesa Poerio e da Via Jannoni a Via Menniti Ippolito (Duomo).

