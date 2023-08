Il 21 agosto a Palermiti (CZ) “Tutto il paese è mondo”, la conferenza-spettacolo dell’antropologa Patrizia Giancotti

Si dice “tutto il mondo è paese”, ma Patrizia Giancotti, fotografa, scrittrice, docente di antropologia all’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, autrice e voce di Rai Radio3, ha voluto capovolgere l’assunto, riportando il mondo nel piccolo paese delle serre calabre, Palermiti, dove da qualche anno si è trasferita. Per una sera, il centro storico semiabbandonato, sarà scenario del suo racconto per immagini che porterà il pubblico nei luoghi lontani delle sue ricerche, ma anche in quelli vicinissimi della memoria e della tradizione. Fotoreporter con centinaia di reportage pubblicati, Patrizia Giancotti ha lavorato in varie parti del mondo, vivendo oltre dieci anni in Brasile, fino a ricevere dal governo l’alta onorificenza del Cruzeiro do Sul per meriti culturali. Ma la sua attenzione per la cultura di tradizione orale risale agli anni dell’adolescenza, quando proprio a Palermiti, paese nativo di suo padre Gabriele, iniziò a raccogliere testimonianze e memorie di un mondo sul punto di scomparsa. Il recupero di questo patrimonio da veicolare attraverso un linguaggio contemporaneo, attraverso film, reportage, libri, programmi radiofonici, sarà il punto di arrivo del racconto, fino all’illustrazione del recente lavoro audiovisivo, realizzato con fotografie scattate dall’autrice nella Palermiti degli anni Settanta, presentato con successo al Museo di Arte Moderna e Contemporanea MART di Trento e Rovereto, del quale Patrizia Giancotti racconterà storia e coinvolgenti sviluppi futuri.