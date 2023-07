XX Festival d’autunno, la programmazione entra nel vivo il 20 agosto con il concerto di Gianmarco Carroccia “Emozioni” in occasione degli 80 anni dalla nascita di Lucio Battisti

Una grande festa che celebrerà uno degli autori e interpreti più amati della storia della canzone italiana, Lucio Battisti: in occasione degli 80 anni che il cantautore di Poggio Bustone avrebbe compiuto proprio quest’anno, il XX Festival d’autunno gli dedicherà una serata che ripercorrerà i suoi maggiori successi. Il 20 agosto all’arena del Teatro comunale di Soverato, ci sarà infatti l’atteso concerto di Gianmarco Carroccia dal titolo “Emozioni” che farà rivivere l’opera di due dei più grandi artisti della musica italiana, che ne hanno segnato la storia, Lucio Battisti e Mogol.

«Gianmarco Carroccia è un grande amico del Festival – ha affermato il direttore artistico Antonietta Santacroce -. Lo abbiamo già avuto tra i nostri ospiti in una passata edizione, riscuotendo un notevole successo, oltre a un sold out a pochi giorni dalla messa in vendita dei biglietti, confermato dalle recenti collaborazioni televisive. Carroccia è stato infatti ospite fisso dell’ultima edizione della fortunata trasmissione di RaiUno “I migliori anni” di Carlo Conti, ma non solo: ha partecipato a Musicultura 2023 condotto da Flavio Insinna su Raidue e Rai RadioUno. Ovunque si sia esibito ha ottenuto consensi unanimi. Merito della sua bravura e di brani senza tempo che hanno saputo e continuano a segnare le vicende personali di ognuno di noi: chi non si è innamorato sulle note di “Mi ritorni in mente” oppure di “Prendila così”?».

“Emozioni” è infatti uno spettacolo nato proprio per valorizzare ogni singola canzone, mettendone in risalto anche le sfumature nascoste, pur rimanendo aderente all’originale. Forte di una somiglianza sia fisica che vocale con Lucio Battisti, Gianmarco Carroccia, cresciuto a pane Battisti, Celentano e Cocciante, offrirà al suo pubblico momenti di rara intensità, attraverso le canzoni che hanno accompagnato la vita di più generazioni e che riportano indietro nel tempo a momenti e ricordi indimenticabili. Non mancheranno nel repertorio i grandi successi come “Dieci ragazze”, “Fiori rosa, fiori di pesco”, “Il tempo di morire”, “Acqua azzurra, acqua chiara”, “La canzone del sole”, “I giardini di marzo”, accompagnato dai musicisti del progetto “Emozioni”.

Gianmarco Carroccia – appena uscito con il suo singolo “Non mi spaventa tanto amare”, che anticipa il suo primo album di inediti che uscirà in inverno -, arriverà infatti a Soverato insieme a Bernadino Ponzani alla batteria e alle percussioni, Francesco Luzio al basso, Alberto Lattuada a pianoforte e synth, Pietro Imperi alle chitarre e ai cori, Michele Campo al viiolino e Christian Vilona a sax, flauto e cori.

Ricordiamo che il XX Festival d’autunno è realizzato con il supporto di Mic, Por Calabria Fesr Fse, Calabria Straordinaria, Regione Calabria, in collaborazione con i Comuni di Catanzaro, Montauro, Soverato, Tropea e Santa Caterina, Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia, Fondazione Umg, ItaliaFestival, Fondazione Politeama.