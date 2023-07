Catanzaro, l’infopoint turistico raddoppia la sede nel centro storico: coinvolto anche il quartiere marinaro

L’info point turistico di Catanzaro raddoppia con una nuova sede attivata nel centro storico nel weekend di San Vitaliano. I locali delle gallerie del complesso San Giovanni, che si affacciano all’imbocco di Corso Mazzini, da oggi ospitano la postazione concessa alla Pro Loco per servizi di informazione e promozione turistica della città.

Un’attività, concertata tra l’assessorato al Turismo e la stessa Pro Loco, che per la prima volta ha coinvolto nel periodo estivo sia il quartiere Lido, dove l’info point nell’area Teti è entrato a regime, che il cuore antico della città grazie alla collaborazione di alcuni giovani operatori impegnati in percorsi di servizio civile.

“L’Amministrazione comunale e la Pro loco hanno voluto fare uno sforzo importante per assicurare un doppio presidio, che sarà aperto nelle ore centrali del mattino e del pomeriggio per venire incontro alle necessità di visitatori e turisti che approderanno nel Capoluogo”, commentano l’assessore Antonio Borelli e il presidente della Pro loco di Catanzaro, Filippo Capellupo.

“Si tratta di postazioni che vengono attivate, per la prima volta, in sedi strategiche e ben identificabili, con cui si riconosce il ruolo centrale che un servizio del genere assume per il nostro territorio nella stagione estiva. Ringraziamo tutti i ragazzi che si alterneranno nel ricevere e accogliere il pubblico, offrendo tutte le informazioni utili ed un’utile vetrina anche per le attività, gli eventi e le iniziative in corso in città”.