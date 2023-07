La via intitolata alla professoressa Emilia Zinzi, da oggi, è nell’area del campus universitario di Catanzaro: la delibera della Giunta comunale

La giunta comunale, presieduta dal sindaco Nicola Fiorita, ha deliberato, su proposta dell’assessore ai Servizi demografici Aldo Casalinuovo, di intitolare alla professoressa Emilia Zinzi il tratto di strada, nei pressi dell’università Magna Graecia, tra il dipartimento di Giurisprudenza e il primo agglomerato di residenze destinate agli studenti. Con la stessa delibera, l’esecutivo ha stabilito che la via precedentemente intitolata all’insigne storica dell’arte, assumerà il toponimo di Traversa Domenico Marincola Pistoia.

“Con la decisione di oggi – ha commentato l’assessore Casalinuovo – rimarginiamo una ferita aperta, su cui da tempo, la città, inascoltata, chiedeva di intervenire. Un torto fatto a una delle personalità più autorevoli nel campo della storia dell’arte, non a Catanzaro o in Calabria ma in una dimensione notoriamente ben più ampia. Però Emilia Zinzi era una catanzarese. Qui era nata e qui ha chiuso la sua esistenza terrena, spendendosi per la sua città senza mai risparmiarsi ed entrando a pieno titolo nella storia più alta del Capoluogo. Avrebbe quindi meritato ben altro riconoscimento che non l’intitolazione di una via periferica. Non perché la toponomastica o i quartieri cittadini non abbiano tutti uguale dignità – puntualizza l’assessore – ma perché Emilia Zinzi, per il suo percorso personale e intellettuale, non poteva che avere una via intitolata lì dove da oggi il governo cittadino, con il parere positivo della commissione Toponomastica, ha deciso che dovesse essere: nell’area del campus universitario, tra il dipartimento di Giurisprudenza e il primo agglomerato di residenze di residenze per studenti. È tra la nuove generazioni che si formano che va diffusa la conoscenza di colei che ha contribuito a scrivere la storia di Catanzaro e della Calabria. È alle nuove generazioni – chiude Casalinuovo – che questa conoscenza va affidata, perché la custodiscano con amore e sappiano trarne insegnamento per la vita”.