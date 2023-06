Le congratulazioni di Manuela Costanzo al nuovo Rettore dell’Università di Catanzaro: “Uomo pieno di qualità umane e accademiche”

“Desidero rivolgere al professor Giovanni Cuda le mie più sincere e vive congratulazioni al professor Giovanni Cuda per il risultato conseguito alle elezioni per la carica di rettore dell’Università Magna Graecia di Catanzaro. Ho il piacere di conoscere da tempo il professor Cuda e quindi di poterne apprezzare le qualità accademiche e umane. Sono quindi certa che l’Università di Catanzaro, sotto la sua guida, accrescerà la sua autorevolezza all’interno del sistema dell’alta formazione calabrese diventando ancora più attrattivo per gli studenti”.