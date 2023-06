Catanzaro, in Prefettura il convegno di studi degli avvocati su riforme legislative ed efficienza del processo

Il giorno 23 giugno 2023, a partire dalle 15:00, si terrà presso la Prefettura di Catanzaro un Convegno di studi in materia di riforme legislative ed efficienza del processo, organizzato dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro.

Si tratta – è scritto in un comunicato stampa – di una interessante occasione di riflessione sull’incidenza delle modifiche normative sullo svolgimento del processo civile, penale ed amministrativo, in termini di efficienza del “servizio” giustizia.

L’esigenza di affrontare tale delicato tema nasce dalla consapevolezza che solo attraverso un processo efficiente può assicurarsi l’effettività della tutela giurisdizionale, su cui si fonda il recente “pacchetto Cartabia”, attuativo del PNRR.

In particolare, il canone di efficienza processuale non può essere declinato solo nella ragionevole durata, ma richiede stabilità degli orientamenti giurisprudenziali e uniformità delle decisioni in funzione della certezza del diritto, intesa soprattutto come prevedibilità della decisione giudiziale.

L’efficienza del processo, dunque, appare sempre più condicio sine qua non dell’effettività della tutela.

Al Convegno è prevista la partecipazione delle massime Autorità giudiziarie e amministrative e interverranno, come Relatori, esponenti dell’Avvocatura dello Stato, nonché magistrati, sia del TAR che della Corte di Appello e del Tribunale, Avvocati del libero foro e imprenditori, senza che manchi il contributo di chi è chiamato a svolgere, secondo il canone di efficienza, le funzioni amministrative di organizzazione delle attività giudiziarie.

Il Convegno è accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro.