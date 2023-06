Il Sindaco di Catanzaro riceve in Comune i rappresentanti di “Silpa”, l’azienda vincitrice del prestigioso “Italian Pool Award”

Il sindaco Nicola Fiorita ha ricevuto a Palazzo De Nobili una rappresentanza della “Silpa Piscine”, guidata dal titolare Antonio Iania. Il primo cittadino ha inteso consegnare all’Azienda catanzarese una targa per il successo raggiunto nell’industria della piscina italiana con la progettazione e costruzione di prodotti premiati a livello nazionale. La Silpa, infatti, è stata insignita di recente dell'”Italian Pool Award”, il riconoscimento ufficiale istituito per mettere in evidenza l’eccellenza dell’industria della piscina italiana. Ogni anno, il premio viene assegnato a singole realizzazioni ben progettate e ben costruite, in grado di distinguersi per tecnologia, design, integrazione con l’ambiente e attenzione al risparmio idrico e/o energetico.

“Ho voluto incontrarvi per due ragioni – ha detto Fiorita a Iania e ai suoi collaboratori: per esprimervi il mio orgoglio e la mia soddisfazione per il traguardo che siete riusciti a raggiungere. E poi perché è giusto che la città conosca e sappia riconoscere valore e meriti dei suoi giovani imprenditori. Come tutte le città, anche Catanzaro soffre ancora di tanti problemi non risolti ma anche la nostra tendenza a enfatizzare le cose che non vanno è un problema; mentre le cose positive spesso scivolano via, se ne parla troppo poco. Quello che fate voi – ha detto ancora il sindaco – è bellissimo ma proprio per questo bisogna riconoscerlo pubblicamente affinché diventi esempio, modello per tutti, per dimostrare che dove ci sono determinazione e impegno i risultati possono essere raggiunti. Se passa questo messaggio allora cresce anche la città nel suo complesso. Spetta quindi a noi il compito di creare le condizioni perché possiate lavorare al meglio ma anche di far conoscere ciò di cui siete stati capaci”.