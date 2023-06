Estate 2023 a Catanzaro: gli operatori culturali e commerciali promotori di eventi non dovranno pagare il canone di occupazione del suolo pubblico

Gli operatori commerciali e culturali che si faranno promotori di eventi e manifestazioni dall’1 giugno al 30 settembre 2023 e che godranno del patrocinio dell’Amministrazione Comunale non dovranno pagare il canone di occupazione del suolo pubblico. A deciderlo oggi è stata la Giunta Comunale di Catanzaro guidata dal sindaco Nicola Fiorita, la quale ha recepito e approvato una delibera proposta dall’assessore al Turismo e Patrimonio, Antonio Borelli. Per accedere all’esenzione, le manifestazioni dovranno essere inserite nel cartellone degli eventi predisposto dall’Amministrazione Comunale e che sta per avviarsi in questi giorni.

“Si tratta di un segno tangibile e concreto nei confronti dei soggetti che durante il periodo estivo con le loro attività vogliono arricchire culturalmente la comunità catanzarese. Le iniziative legate al periodo estivo rappresentano senza dubbio un momento cardine di aggregazione, costituendo un importante volano per la valorizzazione del tessuto sociale ed economico del territorio. Il nostro compito deve essere sempre quello di rintracciare e verificare tutte le possibilità per agevolare e facilitarne lo svolgimento di attività che sostengono la promozione del territorio, allo scopo di incrementare lo sviluppo sociale e il senso di appartenenza dei cittadini”, ha dichiarato l’assessore Borelli.