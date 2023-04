Lamezia Terme, il progetto dell’Amministrazione Comunale: “Festival del turismo sostenibile, seconda edizione. Un’estate di gusto”

Con delibera di giunta n. 151 del 28/04/2023, l’Amministrazione Comunale di Lamezia Terme ha aderito all’Avviso della Regione Calabria, “Dipartimento Turismo, Marketing territoriale e Mobilità– Settore Promozione della Calabria e dei suoi Asset Strategici – Spettacolo e Grandi Eventi – Marketing Territoriale”, con il progetto Festival del turismo sostenibile, seconda edizione. Un’estate di gusto.

Cornice del programma di eventi sarà il lungomare Falcone-Borsellino nel periodo che andrà da luglio a settembre 2023. Un festival che per la seconda edizione partirà dalla peculiarità di Lamezia Terme, città di mare, per puntare su un turismo che sia eco di tradizione, riflesso di Calabria, sapore di passato, linguaggio di futuro.

Si informa altresì, che l’Amministrazione comunale di Lamezia Terme dialogherà con La Pro Loco del proprio comune, in partnership, andando a soddisfare una linea guida dell’avviso regionale (P4 Iniziativa svolta in collaborazione con le Pro loco di cui al punto 2), cercando di creare sinergia con il primo ente che per suo statuto, rappresenta proprio, strumento operativo di un comune.

Inoltre, si evidenzia come già sottolineato nel quadro economico del progetto, che le iniziative di animazione rappresentano una quota inferiore al venti per cento del totale e l’ottenimento del contributo rappresenta solo un rimborso delle spese per la realizzazione degli eventi.

La gran parte della spesa prevista, interamente sostenuta dai fondi già messi a disposizione a marzo dalla giunta, serviranno per la riqualificazione delle due zone di litorale più frequentate, ossia Marinella-Cafarone e Ginepri, cornice del Festival candidato per il finanziamento regionale, e per accrescere la dotazione di attrezzature necessarie alla fruizione dei due lungomari e delle relative spiagge andando naturalmente, a promuovere turismo sostenibile, umano, emozionale.

Sono infatti previsti:

i recuperi dei manufatti pubblici esistenti, quali i due chioschi sul lungomare a Ginepri, i due servizi igienici ubicati all’interno della pineta costiera;

sarà allestito un altro servizio igienico a Ginepri e si provvederà a sistemare un numero adeguato di passerelle e docce, con relativi impianti di distribuzione dell’acqua, oggi mancante;

attraverso una manutenzione rispettosa della vegetazione presente, si renderanno maggiormente fruibili i due tratti di pineta costiera, con particolare riferimento agli attraversamenti trasversali ed alle passeggiate all’interno delle aree boscate;

saranno inoltre individuate due aree sui rispettivi lungomari, destinate ad ospitare eventi di sport su sabbia, rassegne teatrali e musicali, aree di degustazione, in un impareggiabile alternarsi di sistemi naturali quali la spiaggia, l’arenile, il lungomare e la pineta.

Per realizzare tutto ciò, l’Amministrazione Comunale ha prodotto uno sforzo con i propri uffici ma si è anche aperta alle associazioni del territorio, linfa vitale, prima fra tutte appunto, la Pro loco Lamezia Terme, risultata affidataria della manutenzione di queste aree, e si rivolge indistintamente a tutti qui sodalizi, impegnati nel mondo dello sport e della promozione turistica del territorio, che troveranno spazio all’interno di un unico calendario degli eventi da luglio a settembre del “Festival del Turismo Sostenibile -seconda edizione. Un’estate di Gusto”.